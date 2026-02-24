Close Menu
    Trending

    Avnet Silica: il 4 marzo a Bologna workshop con STMicroelectronics

    By 2 Mins Read

    Le varie sessioni saranno supportate dal Technical Marketing STMicroelectronics, dai FAE di Avnet Silica e STMicroelectronics e dagli specialisti dell’Application Lab ST di Praga

    avnet-silica

    Il team Avnet Silica e gli specialisti di STMicroelectronics presentano un workshop tecnico dedicato alle ultime innovazioni tecnologiche per l’industria.

    Durante l’evento verranno illustrati i nuovi dispositivi STMicroelectronics adatti alle applicazioni Motor Control, i nuovi algoritmi sviluppati da ST in questo ambito, la libreria NanoEdge AI Studio per il rilevamento di anomalie e i nuovi dispositivi Power (Si, SiC e GaN).

    Info e iscrizioni QUI!

    Hands-on Lab & Demo

    Durante il workshop sarà possibile partecipare a un hands-on lab basato su STM32 e HSO (High Sensitivity Observer). Saranno inoltre disponibili diverse demo in ambito Graphic User Interface, Connectivity, Sensors e Motor Control, tra cui:

        1kW Inverter basato su STM32G4, GaN Drivers e PowerGaNs 8×8

        400W Inverter con GANSPIN e STM32

        Infield Inverter con SiC MOSFETs

        Decentralized Servo Drive con SiC in HU3PAK e STM32H7.

    Supporto Tecnico Specialistico

    Le varie sessioni saranno supportate dal Technical Marketing STMicroelectronics, dai FAE di Avnet Silica e STMicroelectronics e dagli specialisti dell’Application Lab ST di Praga.

    Agenda

    09:00 – 09:15     Welcome

    09:15 – 10:15     STM32 Roadmap: What’s Next for Motor Control applications

    10:15 – 10:30     Coffee Break & Networking

    10:30 – 12:30     Hands-On Lab: Mastering Motor Control with the Latest HSO Algorithms on STM32

    12:30 – 13:45     Lunch Break

    14:00 – 15:00     Revolutionizing Motor Control: Wide Band Gap Technologies

    15:00 – 16:00     Smarter Motors: NanoEdge AI for Real-Time Control & Live Demos

    16:00    Closing Remarks & Takeaways

     

    Share.

    TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati