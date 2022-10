Axis e cybersecurity: webinar il 25 ottobre

Il panorama delle minacce alla sicurezza è in costante mutamento poiché i criminali informatici lavorano continuamente per sviluppare tattiche in grado di superare i sistemi di difesa delle organizzazioni. La cybersecurity riguarda i dispositivi, le persone, le tecnologie e i processi continui. Per un approccio ottimale, è fondamentale scegliere i Partner giusti che siano in grado di dare passo passo, nel corso di ogni tappa del percorso verso la cybersecurity, assistenza e supporto. L’approccio di Axis Communications verso la cybersecurity è infatti studiato per dare supporto dalla produzione alla fine del ciclo di vita dei prodotti, garantendo contestualmente una trasparenza totale del processo e l’affidabilità dei prodotti.

Per saperne di più, martedì 25 ottobre alle ore 11 è possibile partecipare al webinar gratuito “Il tuo sistema è sicuro quanto la sua parte più vulnerabile. L’approccio Axis alla Cybersecurity“.

Donato Testa – Sales Engineer e Simone Biancardi – Key Account Manager spiegheranno come:

Ridurre i rischi d’impresa legati alla sicurezza

Avere fiducia nei dispositivi del sito

Rispettare le norme con operazioni che fanno risparmiare tempo

Semplificare il lavoro di tutti i giorni

Garantire la strategia di cybersecurity a lungo termine

Il webinar, che si terrà sulla piattaforma Webex, avrà una durata di 45 minuti e successivamente darà la possibilità di porre le domande necessarie per approfondire i temi trattati.

