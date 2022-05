“Cambium Networks and friends” roadshow: si parte il 17 maggio

“Cambium Networks and friends” è un roadshow su scala nazionale, in cui i 6 distributori del vendor, in collaborazione con aziende partner coinvolte nei progetti, incontrano gli operatori del canale per approfondire i numerosi temi legati alle nuove tecnologie wireless e dare supporto per sfruttare al meglio queste straordinarie opportunità di business.



Gli argomenti sono davvero numerosi: PNRR, Industria 4.0, education, hospitaly, WISP (wireless internet service provider), security, retail.



I distributori protagonisti degli incontri saranno Aikom, Sice, Elmat, Allnet, Advantec, Tellcoms.



Tutti gli eventi vivranno in una formula a doppio binario, “live” in presenza e online.



Si parte il 17 maggio a Milano, al Grand Visconti Palace, focus dell’incontro il PNRR e il ruolo del system integrator per attivare il cambiamento.



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), 191,5 miliardi più 30,6 di risorse aggiuntive governative costituisce una straordinaria opportunità di modernizzazione del paese, coinvolgendo tutti i settori economici. La digitalizzazione è senza dubbio al centro di questo poderoso processo di innovazione nonché la prima voce di finanziamento del piano europeo, a cui sono dedicati 49,82 miliardi di euro, volendo includere anche 800 milioni di React-Eu, un fondo per la coesione, a sostegno delle aree più fragili. Gli investimenti sulla pubblica amministrazione puntano a supportare la migrazione nel cloud delle attività degli uffici pubblici creando un’infrastruttura nazionale, mentre dei miliardi stanziati per l’innovazione del sistema produttivo privato la gran parte è destinata agli incentivi di Transizione 4.0 e alle reti ultraveloci (banda larga e 5G).



Protagonista di questo primo step del roadshow sarà il distributore Aikom, affiancato da Bosch e GPON by EK. Orari : Evento Live Ingresso ore 14:00 – Evento Online Inizio ore 14:30 – Fine ore 17:30



Le tappe successive saranno:

– il 26 Maggio a Lucca, dove il distributore padrone di casa sarà SICE

– l’8 Giugno Verona con Elmat

– il 23 Giugno Brescia con Advantec

– in data ancora da definire a Maranello con Allnet

– il 20 Settembre a Firenze con Telcomms.



Qui il calendario completo del roadshow per la registrazione agli eventi