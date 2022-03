Con Colorcopy appuntamento a Print4All

Il 3-6 maggio 2022, Colorcopy sarà a Print4All 2022 con un ampio ventaglio di soluzioni sviluppate per rispondere alle più variegate esigenze del mondo dalle stampa: dal converting al packaging, dal promozionale alla comunicazione visiva, fino alla stampa industriale.

Una gamma completa di soluzioni all’avanguardia tecnologica, frutto di consolidate partnership commerciali con brand rinomati del calibro di Roland, Brother, Xerox e Liyu, a cui il Gruppo associa il valore aggiunto della competenza acquisita sul campo in oltre 30 anni di attività.

Allo stand riflettori puntati su quella che Colorcopy ha ribattezzato “filiera espressa per il packaging in piccole tirature”, che vede il plotter da taglio Liyu Platinum Q-Offset lavorare in linea con le stampanti digitali per arti grafiche Xerox Versant 280/4100 (nella foto in alto). Un flusso produttivo votato alla massima efficienza, che il team bresciano ha messo a punto specificatamente per la realizzazione di imballaggi per campionature, limited edition o piccole/medie tirature.

Estremamente versatile e performante, la stampante Xerox Versant 280/4100 raggiunge velocità elevate fino a 100 pagine/minuto, garantendo continuità produttiva e qualità stabile su supporti normali e speciali con grammature da 52 a 350 g/m2. Il tutto con il plus di finiture satinate come la stampa offset, sfumature incredibilmente nitide, mezzi toni di qualità superiore, colori speciali come oro, argento, ciano, magenta e giallo fluorescenti grazie al toner Xerox EA a bassa temperatura di fusione.

Al suo fianco il plotter Liyu Q-Offset che, grazie all’innovativo mettifoglio automatico a ventosa e al sistema di aspirazione integrato, gestisce efficacemente qualsiasi materiale assicurando perfetta stabilità durante il taglio. L’ampia gamma di strumenti in dotazione permette di eseguire operazioni come taglio, mezzo taglio e cordonatura in maniera rapida e precisa. Inoltre, è possibile caricare contemporaneamente più fogli velocizzando ulteriormente la produzione. Durante la manifestazione la filiera sarà operativa nell’area espositiva Colorcopy dando prova dell’efficienza nella produzione di packaging on demand.

Focus anche sulla personalizzazione di oggetti per la quale Colorcopy propone la stampante Roland Versa UV LEF2-200, ideale per la decorazione di cover e prodotti elettronici, oggettistica e gadget promozionali, ma anche per la realizzazione di packaging, prototipi e targhe. Dotato di lampade UV di ultima generazione in grado di muoversi in asse con la testina riducendo sensibilmente i tempi di produzione, questo sistema è in grado di stampare in quadricromia, bianco e gloss/primer con qualità fine art su supporti fino 100 mm di spessore e fino a 508 x 330 mm di ampiezza.

Ma le proposte Colorcopy spaziano fino a vetrofanie, cartellonistica, wrapping e wall decoration, applicazioni realizzabili con Roland TrueVIS VG3-640, l’inedito sistema di stampa e taglio di ultima generazione per il grande formato al suo debutto in Italia. Dotato di un’interfaccia ancora più intuitiva con pannello touch LCD da 7 pollici, questo plotter è equipaggiato con un nuovo set di inchiostri a otto colori per risultati di stampa eccezionali dai toni vividi e brillanti, ricchi di dettagli, passaggi tonali morbidi, grigi neutri e tonalità naturali della pelle.

In funzione per tutta la durata della kermesse anche Brother GTX PRO Bulk, la soluzione per la stampa diretta su tessuto destinata alla personalizzazione di magliette, scarpe, jeans e tessili per l’home decor. Grazie all’esclusivo sistema di ricarica inchiostro in taniche da 1,8 a 18 litri e alle nuove testine di stampa con ricircolo interno dell’inchiostro bianco, questa soluzione garantisce elevata produttività a fronte di costi di produzione ridotti del 60% rispetto al modello precedente.