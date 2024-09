D-Link: le novità per l’hospitality al TTG Travel Experience 2024 di Rimini

D-Link, specialista nelle tecnologie di rete e connettività, partecipa alla 61a edizione di TTG Travel Experience, la principale manifestazione italiana dedicata alla promozione del turismo mondiale, che si terrà a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024. In questa occasione, D-Link (PAD. A2, Stand 231) presenterà soluzioni innovative per il settore dell’hospitality, progettate per rispondere alle esigenze specifiche di hotel, ristoranti e strutture ricettive di ogni dimensione.

D-Link si distingue per l’offerta di strumenti all’avanguardia che ottimizzano la gestione delle reti Wi-Fi in strutture di diverse dimensioni e dislocate su più sedi, anche in assenza di personale IT in loco.

Al centro della proposta della società si trova Nuclias by D-Link, la soluzione di remote network management che consente di implementare, gestire e controllare l’intera rete Wi-Fi da remoto attraverso un’interfaccia web intuitiva e scalabile. Questa tecnologia permette il monitoraggio in tempo reale, l’ottimizzazione della larghezza di banda e la generazione di report dettagliati sull’attività della rete, permettendo agli amministratori di intervenire rapidamente e in maniera efficace.

Con le soluzioni Nuclias, D-Link si pone come partner di fiducia per tutte le realtà del settore hospitality che desiderano migliorare l’esperienza Wi-Fi dei propri ospiti, incrementare l’efficienza operativa e ottenere un controllo completo e personalizzato della propria rete.

Nuclias by D-Link è disponibile in due versioni:

Nuclias Cloud, una soluzione completamente in hosting, perfetta per strutture che necessitano di scalabilità illimitata e semplicità d’uso.

Nuclias Connect, un software di gestione della rete ospitato localmente, ideale per chi preferisce mantenere il controllo sulla propria infrastruttura in-house.

Entrambe le soluzioni offrono funzionalità avanzate, come il provisioning a zero contatto, che permette di estendere o sostituire la rete senza interventi tecnici in loco, e la personalizzazione delle schermate di login Wi-Fi per promuovere il brand e interagire meglio con i clienti, anche attraverso l’integrazione con i social media. La possibilità di segmentare le reti WLAN garantisce inoltre la separazione tra la rete dedicata agli ospiti e quella destinata allo staff, migliorando la sicurezza complessiva.

Oltre alla gestione centralizzata delle reti, D-Link mette a disposizione una vasta gamma di prodotti per migliorare la connettività wireless, tra cui Router, Access Point, Switch e Controller hardware. Questi dispositivi sono progettati per supportare servizi aggiuntivi come la telefonia VoIP, i sistemi di sorveglianza video e i PoS (Point of Sale), garantendo una connettività stabile e sicura per tutte le necessità operative.

D-Link offre anche una consulenza personalizzata, senza impegno, per aiutare le strutture ricettive a valutare e progettare soluzioni wireless su misura, tenendo conto delle specifiche esigenze in termini di superficie, numero di clienti e dipendenti, e funzionalità richieste.

Inoltre, grazie alla rete di installatori certificati D-Link presenti in Italia, è possibile trasformare il wireless di qualsiasi struttura ricettiva in un servizio ad alte prestazioni, pronto a supportare future esigenze di crescita e sviluppo.

Le soluzioni D-Link sono compatibili con Spotty Wi-Fi, una suite che permette di aggiungere funzionalità di Customer Satisfaction e Marketing al Wi-Fi, come la creazione di Welcome Page interattive, l’invio di messaggi promozionali automatici, la raccolta automatizzata di dati dei clienti e la gestione della Marketing Automation.

“Abbiamo deciso di partecipare al TTG perché forti di un’offerta in grado di semplificare la gestione delle reti e di migliorare l’esperienza degli ospiti in ogni tipo di struttura ricettiva –, spiega Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia. – Con le nostre soluzioni, gli hotel e i ristoranti possono contare su una rete stabile e sicura, facile da implementare e controllare da remoto. Questa flessibilità è ciò che rende D-Link il partner ideale per le realtà dell’hospitality che vogliono innovare e crescere”.