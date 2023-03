Empower Conference: appuntamento con N-able

N-able organizza per il prossimo il 9-11 maggio la sua Empower Conference presso il Prague Congress Center a Praga. Il programma prevede tre giorni di opportunità di networking e di formazione (oltre 30 ore di contenuti formativi), l’intervento di un relatore esperto in sicurezza informatica e quattro percorsi didattici, con lo scopo di aiutare gli MSP ad espandersi e a crescere.

L’Empower Conference 2023 avrà l’obiettivo di aiutare i partecipanti a essere in grado di padroneggiare il cloud. La significativa diffusione dello smart working e dei modelli di business SaaS hanno trasformato il cloud in un’opportunità per molti MSP. L’evento Empower offrirà ai partner di N-able la possibilità di partecipare a sessioni formative per apprendere come iniziare, migliorare, mettere in sicurezza e gestire il loro percorso verso il cloud.

“Si tratta di giornate importanti”, ha dichiarato Ted Clouser, Presidente e CEO di PCA Technology Solutions. “I partecipanti agli eventi Empower possono discutere con dirigenti, ricevere spunti molto interessanti e interagire con altri colleghi MSP provenienti da ogni parte del mondo. Appartengo proprio a un gruppo composto da colleghi che si è formato spontaneamente grazie ad un evento Empower”.

“A seguito del successo della Empower Conference tenutasi a Las Vegas, siamo lieti di proseguire a Praga il dibattito su come poter padroneggiare il cloud”, ha raccontato David Weeks, Vicepresidente della Partner Experience, N-able. “Durante l’evento saranno illustrati tantissimi contenuti finalizzati a migliorare le prestazioni dei team tecnici, il business, le vendite e le abilità di marketing; abbiamo realizzato le sessioni in modo che ogni titolare MSP o dipendente acquisisca competenze in grado di fare la differenza. Siamo pronti ad ascoltare e a imparare gli uni dagli altri”.

Oltre agli executive di N-able, che si occuperanno di dare visibilità delle prossime attività di N-able, dalla roadmap alle iniziative rivolte ai partner, sarà presente Keren Elazari, ex hacker diventata esperta in sicurezza informatica, analista e autrice con riconoscimenti internazionali e oltre 20 anni di esperienza nel settore. Elazari illustrerà le tecnologie e le tendenze emergenti in ambito sicurezza, in qualità di consulente strategica indipendente che collabora con provider leader di tecnologie, enti governativi, start-up innovative e aziende Fortune 500. Nel 2014 Elazari è stata la prima donna israeliana a intervenire presso la prestigiosa TED Conference e il suo discorso ha avuto milioni di visualizzazioni, è stato tradotto in 30 lingue e inserito nel novero delle “Most Powerful Ideas” della TED Conference.

“Finalmente si torna all’Empower di persona! Ho sentito che anche stavolta ci saranno grandi novità e si parlerà di innovazione, tema che ci sta molto a cuore e che anche noi trattiamo nei nostri eventi itineranti insieme a N-able. Il claim sul Cloud la dice lunga…Chi vi ha partecipato in passato già lo sa. Per chi non c’è mai stato dico soltanto che è un evento da non perdere: i bootcamp e i contenuti educativi derivanti dai case study sono davvero incredibili” ha commentato Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica.

“Empower contraddistingue N-able da diversi anni, è un evento ricco di contenuti che forniscono agli MSP spunti di business concreti in risposta ad un mercato in continuo divenire. Ma non solo, il valore di quest’occasione è il networking peer to peer: l’esperienza dei partecipanti si arricchisce con la possibilità di incontrare e scambiare idee con MSP di tutta Europa, che quotidianamente utilizzano N-able per costruire e migliorare la propria offerta di servizi. Dopo questi anni di stop siamo entusiasti di tornare a Praga insieme ad N-able e ai nostri partner, siamo sicuri che saranno giorni imperdibili!” ha dichiarato Giancarlo Mariani, AD Questar e BU Strategic Manager Attiva Evolution.