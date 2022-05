HoReCa: Tilby racconta la digitalizzazione del settore a EuroCIS 2022

Dai gestionali sempre più integrati e omnicanale ai pagamenti cashless, fino agli analytics: in seguito alla pandemia da Covid-19, il settore HoReCa ha vissuto un rapido processo di digitalizzazione, volto ad ottimizzare la gestione delle operazioni in store e potenziare la relazione con i clienti per una customer experience più semplice e fluida.

Per raccontare l’adeguamento del settore alle nuove tecnologie, Tilby, pmi innovativa parte del Gruppo Zucchetti che offre soluzioni cloud per la gestione del punto di vendita di ristoratori e commercianti, parteciperà alla nuova edizione di EuroCIS, la fiera leader in Europa per le tecnologie della vendita al dettaglio che si terrà a Düsseldorf dal 31 maggio al 2 giugno 2022, presentandosi come soluzione sempre più integrata che cresce all’estero, in ambito hotellerie e ristorazione.

“Partecipare ad un evento così di rilievo per il settore HoReCa come EuroCIS è l’occasione per raccontare le nostre soluzioni innovative e omnicanale per ristoratori e commercianti anche in un contesto internazionale”, spiega Francesco Medda, CEO di Tilby. “La crescita di Tilby è stata molto rapida negli ultimi anni, anche grazie all’acquisizione da parte del Gruppo Zucchetti, con un fatturato raddoppiato nel 2021 e l’avvio di un processo di espansione all’estero, in particolare in Spagna, Francia, Regno Unito e Germania. Un passo che siamo pronti a compiere grazie all’esperienza accumulata con la ristorazione italiana, che presenta menù con una maggiore varietà di piatti e utilizza soluzioni più avanzate rispetto ai software impiegati all’estero. Un vantaggio competitivo che ci consente di adattare più facilmente le nostre soluzioni alle esigenze di altri mercati”.

Fondata da Francesco Medda nel 2013 presso l’Incubatore del Politecnico di Torino, Tilby (ex-Scloby) è una piattaforma nativamente omnicanale che può essere utilizzata sia come punto cassa, sia come e-commerce, consentendo di controllare in modo integrato tutti i canali di vendita, nel pieno rispetto delle norme relative a fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. Fra le funzionalità che possono utilizzare ristoranti e negozi, il punto cassa cloud, che semplifica e velocizza le operazioni in store, l’integrazione della funzione e-commerce, la cassa automatica, che consente di evitare gli assembramenti in cassa, e la recente introduzione dello scontrino digitale in collaborazione con Epson, leader mondiale in ambito tecnologico con soluzioni di stampa innovative.

Semplice da utilizzare e aperta agli sviluppatori di terze parti, la piattaforma di Tilby accompagna ristoranti e negozi nel processo di digital transformation, consentendo di gestire ogni attività da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo (computer, smartphone o tablet) e permettendo la collaborazione di più utenti in tempo reale.