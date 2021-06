Ha aperto il 20 Maggio scorso “ICT Village”, la fiera “immersiva” organizzata da Faq400, la community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i/AS400, in collaborazione con ERPSelection, il portale in cui vengono recensiti i Software Gestionali con le Software House che li producono/rivendono. Collaborano numerose altre realtà associative, comunitarie e aggregative quali: CIO Club Italia, ASSOProvider, Assintel, ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori, IA-intelligenza artificiale spiegata semplice, RADIO IT, PBS – Talent, Sercam Advisory, Digital Club.

La Fiera è a ingresso gratuito previa iscrizione (ISCRIVITI QUI) e resterà aperta fino al 31/12/2021, con:

Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;

“Live-Sessions” dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirational-speech, case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” con 60 Stand in due Padiglioni dove conoscere operatori, testimonianze di aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato;

“OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati e resi fruibili all’interno dei padiglioni fino al termine della Fiera;

Vi sarà un’area Meeting, dove potersi radunare per un “aperitivo” virtuale o una sessione di Q&A con un esperto, ecc.;

All’interno dell’ICT Village, si svolge l’Expo permanente delle soluzioni gestionali, ovvero l’esposizione online dove le Aziende finali possono conoscere casi concreti, testimoni, progetti innovativi che mostrino risposte praticabili alle sfide che i Manager aziendali devono affrontare;

Un ricco programma ( CONSULTALO QUI ) che si comporrà man mano, con settimane “a tema” dove si approfondirà un argomento topic, live-webinar, workshop, meeting e round-table, che verranno registrati per essere guardati anche successivamente;

Sicurezza & Alta Affidabilità (dal 22 al 24 Giugno)

Modernizzazione (dal 20 al 22 Luglio)

ERP, Verticali & Applicazioni (dal 21 al 23 Settembre)

Ringraziamo di cuore Tutti gli Sponsor attuali e molti altri ne attendiamo ancora che potranno aggiungersi nel corso dell’anno contattandoci a: info@faq400.com (immagine di tutti gli sponsor)

ICT Village rappresenta l‘unica Fiera digitale in 3D del settore IT in Italia che mette a disposizione di tutti gli operatori:

Stand: tre tipologie di Sponsor quali Bronze (4×4), Silver (4×6) e Gold (8×8) (immagine con il menù di uno stand).

Infopoint a disposizione dei visitatori per tele-trasportarsi all’interno delle Fiera (ricerca Stand in ordine alfabetico e per keyword).

Aula Webinar: nell’Aula Webinar vi sarà il collegamento per partecipare ai Webinar Live e On Demand.

Meeting Area: l’area Meeting è a disposizione degli Sponsor per organizzare sessioni live tipo Zoom-meeting.

Qual è il senso dell’ICT Village? Lo chiediamo a Guglielmo Maffeis e a Roberto De Pedrini, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Faq400: “Come può “manifestarsi” la nostra Comunità, se non possiamo ancora ritrovarci tutti fisicamente? Non chiudendosi in se stessa, ma incontrando chi in questi anni ha costruito Comunità di User e riconoscendosi tra chi sta facendo lo stesso percorso. Il convergere di queste Comunità diverse, fondano il Villaggio. Nel Villaggio le Comunità si radunano per incontrare gli esperti per porre domande, formarsi e informarsi.”

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza straordinaria! Per conoscere tutti gli aggiornamenti visitate il sito: https://www.faq400events.com/