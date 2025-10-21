MSP GLOBAL 2025: Acronis riconfermato Diamond+ Partner

MSP GLOBAL 2025, il principale evento internazionale europeo dedicato ai managed service provider (MSP), si prepara alla sua edizione più ambiziosa, che si terrà al PortAventura Theme Park, vicino a Barcellona, il 22 e 23 ottobre 2025. Con oltre 3.500 partecipanti attesi, di cui più del 60% con ruoli di vertice, MSP GLOBAL 2025 riunirà decision maker, innovatori e partner da tutto il mondo per due giornate di formazione, networking e confronto.

Il tema di quest’anno, “Grow Your Ecosystem”, è dedicato a sostenere la crescita degli MSP attraverso l’innovazione e la collaborazione strategica. Il programma si articolerà in cinque aree tematiche, arricchite da esperienze immersive e momenti di networking pensati per favorire partnership di valore e nuove opportunità di business.

Il programma dell’MSP GLOBAL 2025 affronterà i seguenti temi principali:

Efficienza e crescita, con percorsi per uno sviluppo sostenibile e profittevole degli MSP;

AI, con servizi gestiti basati su AI per migliorare la competitività e la fidelizzazione;

Nuovi strumenti e aggiornamenti, con soluzioni innovative per costruire offerte di servizio distintive;

Security & Compliance, con best practice e strategie per la protezione dei clienti;

Ispirazione, strategia e visione, con business intelligence, esperienze reali e casi di successo.

La cybersecurity sarà uno dei temi centrali dell’MSP GLOBAL 2025 con l’Acronis TRU Security Summit

Acronis, specialista globale nella cybersecurity e nella protezione dati, partecipa per il terzo anno consecutivo come Diamond+ Partner di MSP GLOBAL 2025 e guiderà il talk track Security & Compliance durante l’Acronis TRU Security Summit 2025, in programma martedì 21 ottobre.

L’evento si aprirà con un keynote di Ezequiel Steiner, CEO di Acronis, insieme a Katya Ivanova, Chief Sales Officer, che offriranno una visione strategica sulle tendenze globali, gli sviluppi e le priorità per gli MSP che operano in un contesto di minacce in costante evoluzione.

Seguirà l’intervento di Gerald Beuchelt, Chief Information Security Officer di Acronis, intitolato “Global Threats, Local Fights: The State of Global Cyber Threats and How MSPs Fight Back”. Gerald Beuchelt analizzerà dati reali per illustrare lo scenario attuale delle minacce informatiche – dal ransomware agli attacchi di matrice statale – e condividerà raccomandazioni pratiche per aiutare gli MSP a proteggere i propri clienti in un ambiente sempre più complesso.

Mercoledì 22 ottobre, durante l’MSP GLOBAL 2025, Acronis ospiterà il panel Women in Tech dal titolo “Empowering the Next Generation of Innovators”. La sessione darà voce a donne leader nei settori della cybersecurity, del cloud e dei servizi IT, raccontandone le esperienze e l’impatto nel favorire un futuro più inclusivo per la tecnologia.

MSP GLOBAL 2025 offrirà un programma di alto livello con relatori di fama internazionale, tra cui Carme Artigas, Co-Chair del UN AI Advisory Body (2023–2024); Whitfield Diffie, vincitore del Turing Award e co-creatore della crittografia a chiave pubblica; Maria Galindo Garcia-Delgado, Segretario per le Politiche Digitali del Governo della Catalogna; Rob Rae, CVP of Community and Ecosystems di Pax8; Trice Johnson, Chief Data & AI Officer di First Genesis, Inc.; Jake Moore, Global Cybersecurity Advisor di ESET; Jane Frankland MBE, CEO di KnewStart Ltd; Jesse Tuttle, ethical threat actor; Ezequiel Steiner, CEO di Acronis.

MSP Global offrirà attività di networking in più lingue, sessioni interattive e momenti di intrattenimento che ne confermano il ruolo di evento di riferimento per l’intera community MSP. Per maggiori informazioni su MSP GLOBAL 2025 e per consultare il programma completo accedere al seguente link.

Dichiarazioni

“La cybersecurity rappresenta un pilastro fondamentale per ogni MSP, e il programma di quest’anno lo dimostra chiaramente”, ha dichiarato Christian Jaeger, CEO di MSP GLOBAL. “Grazie alla guida di Acronis nel track Security & Compliance, i partecipanti potranno contare su competenze approfondite, spunti concreti e discussioni che contribuiranno a delineare il futuro dei servizi gestiti”.