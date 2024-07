Netcomm presenta gli appuntamenti autunnali

Il prossimo evento: Netcomm Focus Fashion & Lifestyle

La stagione degli eventi di Netcomm riaprirà con l’undicesima edizione di “Netcomm Focus Fashion & Lifestyle” dal titolo “LEADING CUSTOMER EXPERIENCE: ESPERIENZE AUMENTATE, PERSONALIZZATE, LIVE E OMNICANALE”, dedicata alle ultime tendenze e le strategie più all’avanguardia nel settore del Fashion. L’evento, che si terrà presso Magna Pars Event Space (Milano), il 16 settembre, si rivolge ai leader e agli innovatori dell’industria della moda e del lifestyle per scoprire come i brand stanno esplorando le nuove tecnologie, come la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, per creare connessioni più profonde e significative con i loro consumatori, offrendo esperienze personalizzate e immersive. Si esplorerà il crescente interesse verso il mercato dell’usato, oltre ad analizzare le strategie utili per superare le sfide e cogliere le opportunità dell’espansione digitale, bilanciando le esigenze globali con la sensibilità locale. L’agenda dell’evento è in fase di definizione.

Netcomm ricorda inoltre la serata di premiazione della tredicesima edizione di Netcomm Award, il premio che il Consorzio del Commercio Digitale Italiano rivolge alle più innovative realtà di e-commerce a livello nazionale. Mercoledì 9 ottobre saranno proclamati i vincitori di ciascuna delle 11 categorie in gara, nonché un vincitore assoluto, destinatario del Premio per l’Innovazione e l’Eccellenza dell’E-commerce in Italia.