Netcomm Award: quale sarà il migliore eCommerce italiano 2024?

Mancano pochi giorni per iscriversi alla tredicesima edizione di Netcomm Award, il premio che il Consorzio del Commercio Digitale Italiano rivolge alle più innovative realtà di e-commerce a livello nazionale. Le candidature resteranno aperte fino a lunedì 17 giugno 2024.

Il premio è aperto a merchant, agenzie, web designer e società di consulenza con sede in Italia o all’estero che possiedono un sito di e-commerce. Queste realtà possono candidare il proprio progetto di vendita online a seconda delle categorie tematiche in gara per l’edizione 2024 del Netcomm Award: AI & Innovazione, B2B, Cross-border & Export, Customer Care & CRM, Comunicazione & Digital Marketing, Live & Social Commerce, Logistica & Packaging, Omnichannel, Sostenibilità, Start-up, User Experience.

I premi di Netcomm Award 2024

Durante la serata di premiazione, che si terrà mercoledì 9 ottobre 2024, saranno proclamati i vincitori di ciascuna delle 11 categorie in gara, nonché un vincitore assoluto, destinatario del Premio per l’Innovazione e l’Eccellenza dell’E-commerce in Italia. Il vincitore di Netcomm Award 2024 potrà beneficiare di importanti vantaggi in termini di visibilità e comunicazione, quali una campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset, uno spazio dedicato all’interno di un quotidiano nazionale, la partecipazione a interviste live su Instagram e la partecipazione al networking party che si terrà durante la cerimonia di premiazione. Per questa tredicesima edizione del premio la giuria assegnerà la menzione speciale a un progetto particolarmente meritevole, il quale vincerà un Assessment Plus, che consiste in una misurazione dettagliata del consumo energetico del sito web in termini di sostenibilità e emissioni di CO2e.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni a Netcomm Award rimarranno aperte fino al 17 giugno 2024 per tutte le aziende che operano nel settore del commercio digitale nel nostro Paese. È possibile candidare i progetti di e-commerce a questo link.

Dichiarazioni

“Netcomm Award è un’occasione unica per le imprese attive nel digital retail. Attraverso questo premio, le aziende italiane più ambiziose potranno distinguersi per i loro successi in termini di innovazione tecnologica e per la capacità di intercettare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. A ottobre i vincitori avranno la possibilità di rafforzare il proprio presidio dei canali di comunicazione digitale e di investire sulla propria strategia di sostenibilità, entrambi elementi determinanti per arrivare a competere sul mercato internazionale.” sostiene Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.