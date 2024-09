RFID Global a SAVE 2024

RFID Global, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, sarà presente alla fiera SAVE di Verona, l’evento dedicato alle tecnologie per l’industria in scena al Palaexpo di Veronafiere il 16 e 17 ottobre 2024.

Doppia postazione di stand con demo e work-shop tematico è il format scelto per raccontare le novità di dispositivi e soluzioni realizzate con gli integrator partner nel contesto della produzione (smart factory) e della logistica (smart logistic) abilitate dall’RFID e dal Bluetooth Low Energy, con l’obiettivo di garantire efficienza nei processi (es. riduzione dei tempi e degli errori umani) e sicurezza nel lavoro .

Ecco alcune anticipazioni dei contenuti che animeranno i 2 giorni d’ottobre, condivisi con il Global Tag, l’azienda del medesimo gruppo (Gruppo Softwork) focalizzata sulla componente Tag/Beacon dei sistemi RFID e Bluetooth LE:

– nuova paletta di etichette RFID in banda HF e UHF, ancora più ampia, specificatamente pensata per il mondo industriale e con costi più contenuti, così da permetterne una massiccia applicazione;

– ultima generazione di reader e antenne RFID, dai moduli integrati nei macchinari per soluzioni embedded ai long range reader industriali, passando per i gate della logistica, i mobile computer e tablet: a titolo di esempio, citiamo il Long Range Reader LRU500i PoE in banda UHF , con una distanza di rilevazione di 8 m e facile da installare grazie al connettore VESA; il terminale wall-mount Max50 in banda HF , capace di gestire in modalità stand-alone fino a 9.000 accessi, e il palmare rugged RFID C5 in banda UHF , ideale per inventari precisi e massivi (rileva 100 tag in contemporanea a una distanza di 6 m) e per il tag-finding, pratico nell’uso e nella durata operativa.

Le coordinate di SAVE, dove troverete anche RFID Global:

Veronafiere, Viale del Lavoro 8 – 37135 Verona │ Palaexpo

16 – 17 ottobre 2024 │ dalle 09:30 alle 17:00