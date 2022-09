RFID Global e Global Tag insieme a Bi-MU

Global e Global Tag hanno unito le loro competenze per proporre sistemi RFID e Bluetooth Low Energy di ultima generazione: dai moduli in banda HF multi-standard ai tag RFID multi-frequency specificamente costruiti per applicazioni su metallo, dai Long Range Reader in banda UHF progettati per gli ambienti più ostici dell’industria e railway alle ultime novità in tema transponder sviluppati per manutenzioni smart.

Dal 12 al 15 ottobre 2022, a Fieramilano Rho, in occasione della 33^ edizione di BI-MU, la principale fiera italiana dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili, robot, tecnologie abilitanti, digital manufacturing e automazione, le due realtà presenteranno assieme allo stand A01 – A03 la corposa paletta di prodotti RFID e Bluetooth LE, tra cui :

RFID Locfield antenna UHF, la cui forma è plasmata a mano

RFID CPR74, il modulo HF poliedrico e multistandard, facile da integrare in terminali, chassis o macchinari

Mini-Microty, il tag RFID UHF On-Metal di dimensioni molto ridotte, caratterizzato dalla sua versatilità di montaggio

Famiglia Hardy, l'ampia gamma di tag UHF per superfici metalliche disponibili in 9 diversi formati.

Si tratta di prodotti ad alta intensità tecnologica, perché abilitano la trasformazione digitale in molteplici contesti della nostra vita: dalla fabbrica all’ospedale, dal negozio al laboratorio chimico, dai vitigni all’aeroporto, la trasformazione digitale nasce con l’acquisizione del dato e il suo passaggio dal mondo fisico a quello digitale tramite innovative tecnologie, tra cui l’RFID e il Bleutooth LE.

Allo stand andranno in scena anche demo e momenti di Live Technology, per meglio cogliere la forza innovativa di queste tecnologie e i loro benefici nell’identificazione, tracciabilità e localizzazione in produzione, logistica e distribuzione.

Il racconto in convegno delle più recenti Success Story completerà la proposta tecnologica di RFID Global, ambientando queste tecnologie in svariati contesti: dalla produzione di alluminio alla contraffazione del vino, dalla tracciabilità del pellame nella filiera della moda all’asset tracking in fabbrica.