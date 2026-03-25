L’industria attraversa una fase di trasformazione intensa: commesse più complesse, tempi di risposta sempre più stretti, continuità operativa da garantire senza margine di errore. In questo scenario, tecnologia e integrazione sono ormai un asset imprescindibile. Consapevoli di questa importanza, Rittal ed Eplan hanno costruito, nel tempo, un ecosistema in cui software, hardware e servizi lavorano insieme per coprire l’intera catena del valore, dalla progettazione alla realizzazione degli impianti, fino alla gestione dell’infrastruttura.

In questo scenario Rittal ed Eplan lanciano “Efficienza al Quadrato: l’AI al servizio di Eplan e Rittal”, eventi itineranti rivolti a chi progetta, realizza e gestisce impianti e infrastrutture elettriche e industriali. Tra aprile e giugno 2026 il tour toccherà diverse città italiane.

Gli eventi offriranno una lettura di questo ecosistema applicata ai principali mercati verticali – dall’automazione avanzata all’industria di processo – mostrando come questo approccio si traduca in continuità operativa, riduzione degli errori e maggiore competitività. Rittal ed Eplan evidenzieranno come gli attuali sviluppi tecnologici, a partire dall’intelligenza artificiale, non siano più solo oggetto di dibattito industriale ma siano sempre più presenti nei processi reali.

I partecipanti potranno anche approfondire le caratteristiche della Piattaforma Eplan 2026 evedere in azione Eplan Copilot, il tool che integra funzioni innovative per velocizzare la progettazione riducendo tempi ed errori, rendendo i processi “AI-ready”. Potranno anche scoprire come le soluzioni IT Rittal siano ideali per supportare in modo affidabile i carichi generati dai moderni sistemi di intelligenza artificiale.

Sarà inoltre dedicato uno spazio agli aggiornamenti normativi più rilevanti per il settore. Si discuterà ad esempio del nuovo regolamento UE sui gas refrigeranti e di come Rittal sia già pronta a supportare progettisti e gestori di impianti industriali nell’adeguarsi ai nuovi requisiti previsti per i sistemi che utilizzano refrigeranti con GWP inferiore a 150.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Tutte le informazioni sulle singole tappe e i link di registrazione sono disponibili QUI!