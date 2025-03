secsolutionforum: appuntamento ad aprile con la sesta edizione

È stato pubblicato il programma di secsolutionforum 2025, l’unico evento digitale dedicato ai professionisti della sicurezza fisica e digitale che si terrà dal 9 all’11 aprile.

L’appuntamento, che si svolgerà come di consueto in live streaming, riunisce le più rappresentative organizzazioni di riferimento del settore e un panel di relatori di alto profilo, esperti dal mondo dell’impresa, della ricerca, della consulenza e dall’universo accademico.

La sesta edizione di secsolutionforum si arricchisce di nuovi scenari tracciati dall’Intelligenza Artificiale e dai cambiamenti che ne derivano, su tutti i livelli della sicurezza fisica e logica, e che stanno impattando l’attività dei professionisti. Per supportare al meglio la stesura di un programma nel segno delle nuove tendenze e tecnologie, il Comitato Scientifico ha visto l’ingresso in questa edizione di Valter Fraccaro, Presidente di Fondazione SAIHub-Siena Artificial Intelligence Hub, l’ente senese focalizzato sull’applicazione dell’Artificial Intelligence nel settore della Scienze della Vita. Va,ter Fraccaro si unisce ad Alvise Biffi, vicepresidente di Assolombarda; Alessandro Bove, Ricercatore di tecnica e pianificazione urbanistica presso l’Università di Padova e presidente della fondazione Ingegneri di Padova; Giulio Iucci, Vicepresidente di ANIE Federazione e past President di ANIE Sicurezza; Alessandro Manfredini, Presidente di AIPSA, Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale; Pierluigi Perri, Avvocato, Professore di “Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili” presso l’Università Statale di Milano, dove riveste anche il ruolo di responsabile.

Attualità protagonista del palinsesto di secsolutionforum 2025

secsolutionforum 2025 comprende tre giornate di sessioni formative, workshop e talk show che ospiteranno oltre 55 speaker e saranno inaugurate il 9 aprile dalla Tavola Rotonda di apertura “L’attualità ci consegna un mondo governato dal caos: quanto verranno influenzati i mercati, le normative e lo stesso modo di fare impresa nella sicurezza fisica, cyber security e AI?” nella quale i membri del Comitato Scientifico analizzeranno l’attuale scenario economico-politico e il suo impatto sul comparto della sicurezza.

Il fil rouge proseguirà durante tutte e tre le giornate andando a toccare argomenti come la Smart City e il tema connesso della videosorveglianza urbana integrata, con due appuntamenti imperdibili: il Convegno Sicurezza Urbana Integrata e il talk show “Pillole di Smart City”.

Il Convegno Sicurezza Urbana Integrata che si svolgerà nella mattinata del terzo giorno di secsolutionforum 2025, sarà dedicato a “Nuovi modi per fare sicurezza: tecnologia, tecnica, servizi e normativa per l’innovazione delle Smart City” e moderato da Alessandro Bove, nel quale interverranno Giulio Iucci (ANIE Sicurezza), Antonio Avolio (AIPS), Luca Leccisotti (formatore manageriale della PA), Marco Soffientini (Avvocato esperto di Privacy e Diritto della nuove tecnologie), Vincenzo Acunzo (AISeM/Confedersicurezza), Marco Fabbri (Aikom Technology) e Bruno Alessio (Point Security Software).

Non mancheranno inoltre approfondimenti sulla direttiva europea NIS2, con i suoi decreti attuativi, che ha ripercussioni a 360 gradi su tutti gli operatori della filiera, come del resto le norme comunitarie DORA e CER e il focus sull’antincendio, segmento che sta attraversando un’importante fase di transizione di cui professionisti e manager non possono non tenere conto. Saranno inoltre numerosi gli approfondimenti sulla revisione della norma CEI 79-3.

Una giornata dedicata di secsolutionforum sarà dedicata a cybersicurezza e intelligenza artificiale

Nel programma di secsolutionforum 2025 la seconda giornata sarà quasi interamente dedicata alla sicurezza informatica, contestualmente al consolidamento del target rappresentato da Security Manager, Chief Information Risk Officer (CIRO) e Risk Manager, Chief Information Security Officer (CISO), Data Protection Officer (DPO) e Responsabili dei sistemi informativi. La cybersecurity, fino a qualche anno fa trascurata nei budget di aziende ed enti, è diventata oggi una priorità assoluta. Finalizzata alla protezione di asset, dati e privacy e a garantite la continuità operativa, la sicurezza informatica è un elemento strategico, anche per il business. In questo mutato scenario, la gestione del rischio informatico è un aspetto cardine del nuovo quadro normativo europeo, le cui novità ed implicazioni saranno ampliamente sviluppate a secsolutionforum 2025.

Tra gli appuntamenti più importanti ricordiamo i due talk show:

Fare security management in un mondo governato dal caos: analisi del rischio, governance, e tecnologie al servizio delle eccellenze italiane

Fare security management in un mondo governato dal caos: analisi del rischio, governance, e tecnologie al servizio delle infrastrutture critiche

E l ’intervento di Luca Moroni, Cybersecurity e IT Governance Coach, Co-founder di CSA e segretario del board di ISACA Venice, dal titolo: “Sicurezza delle informazioni per le relazioni con i fornitori”.

La formazione al centro di un mondo che cambia

L’obiettivo di secsolutionforum 2025 sarà, come sempre, quello di fornire a tutti i professionisti e alle aziende italiane gli strumenti per rimanere competitivi in un mercato che cambia, evolve e abbraccia nuove tecnologie, dove le normative e le innovazioni tecnologiche vanno di pari passo alle minacce alla sicurezza sempre più sofisticate.

Secsolutionforum 2025, patrocinata dalle maggiori associazioni che supportano le diverse categorie del settore sicurezza. Durante l’evento verranno riconosciuti crediti formativi rilasciati da Enti e Ordini Professionali tra cui Quaser Certificazioni, Ordine degli Ingegneri, TÜV Italia, AICQ SICEV, Ordine dei Periti Industriali e ICMQ by CERSA.

Per maggiori informazioni, consultare il programma e registrarti gratuitamente all’evento visita sito ufficiale dell’evento.

Dichiarazioni

Andrea Sandrolini – Managing Director di Ethos Media Group, ha commentato: “La mission di secsolutionforum è prima di tutto quella di essere una bussola permanente per il business e un momento di partecipazione e aggiornamento diretti che coinvolge tutte le figure del settore sicurezza. L’obiettivo è aiutare i professionisti e le imprese a navigare in quello che definiamo un mondo in cui il caos danza in punta di piedi. In un periodo storico dominato dall’incertezza, investire su formazione e aggiornamento è l’unico modo per rimanere competitivi e consolidare la propria posizione sul mercato. Il programma secsolutionforum 2025, delineato dal Comitato Scientifico, offre best practice e risposte concrete in questo particolare contesto socio economico, perché la mission di secsolutionforum è, prima di tutto, quella di essere una bussola permanente per il business”.