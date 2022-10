The Power of ONE Axis Days 2022: aperte le iscrizioni

Da sempre impegnata nell’offrire soluzioni intelligenti basate su piattaforme aperte, flessibili e totalmente adattabili a ogni ambiente ed esigenza, per il miglioramento della sicurezza e l’ottimizzazione delle prestazioni aziendali, Axis Communications torna in presenza, dopo due anni di pausa, con eventi sul territorio. The Power of ONE Axis Days 2022, inizieranno il 27 ottobre nella splendida cornice di HFARM a Treviso passando poi per Firenze il 17 novembre e per Roma il 30 novembre. Ultimo appuntamento il 6 dicembre a Catania.

Con The Power of ONE, Axis Communications pone l’accento sulla soluzione unificata di sicurezza. Come singolo produttore, grazie ad un solo strumento di progettazione, una sola interfaccia utente e un unico referente per l’assistenza, Axis è in grado di seguire il cliente dalla progettazione, all’installazione e manutenzione sempre con uno sguardo al futuro in ottica di scalabilità del sistema.

Per saperne di più, è possibile registrarsi e partecipare gratuitamente così da scoprire:

Il potere della soluzione unificata Axis

Come progettare, gestire, ottimizzare e manutenere il tuo sistema di sicurezza anche in ottica Cybersecurity

Demo Live su tutte le nuove funzionalità di AXIS Camera Station e tutti gli strumenti e servizi inclusi

Gli eventi dureranno dalle 9:30 alle 15:00. Nel pomeriggio sarà possibile avere incontri dedicati con i Sales Engineer e commerciali di zona.

Per non perdere questa occasione è possibile registrarsi qui. I posti sono soggetti a disponibilità.