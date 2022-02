Allied Telesis firma l’automazione di rete del Porto di Bari

Allied Telesis, specialista globale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti avanzati di rete, ha supportato con successo il porto di Bari, uno dei più importanti in Italia e nel Mediterraneo, nel suo progetto di digitalizzazione delle procedure doganali finalizzato all’automatizzazione delle procedure di pagamento e tracciamento dello stato doganale delle merci in imbarco/sbarco dai varchi di ingresso/uscita del porto.

Al momento dell’adesione al progetto, il porto di Bari si è dotato di un sistema di rilevamento e acquisizione delle informazioni relative ai transiti di mezzi e merci, attrezzando più nodi con apparati IT (telecamere per il riconoscimento delle targhe, dei codici container e della dichiarazione doganale) da interconnettere alla rete telematica per la trasmissione dei dati presso il data center centrale.

Da qui è nata l’esigenza di affidarsi a un partner con dalla solida esperienza per estendere e aggiornare l’infrastruttura di rete. Grazie alla soluzione Total Autonomous Networking (TAN) di Allied Telesis, il Porto di Bari può vantare una rete basata su un’infrastruttura convergente, che sfrutta i vantaggi dell’automazione e la capacità di generare insight per reagire ai repentini cambiamenti all’interno della rete e adattarne automaticamente la topologia, riducendo notevolmente tempi e costi di gestione.

L’evoluzione della rete attuata nel Porto di Bari ha interessato essenzialmente l’incremento della velocità di trasmissione della banda base da 1 Gigabit a 10 Gigabit, necessaria a supportare i sistemi e i servizi erogati dall’AdSPMAM – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, responsabile della gestione e organizzazione degli scali marittimi dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli – quali controllo accesso ai varchi portuali, impianti di videosorveglianza e sistemi di acquisizione targhe. Infine, ma certo non meno importante, è stato considerato l’aspetto della sicurezza, classificando il traffico di rete in diversi livelli e semplificando in questo modo l’applicazione di policy di sicurezza.

Domenico Murolo, Responsabile e Amministratore dei servizi di Rete, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, spiega: “Il sistema di controllo accessi, oltre a quello integrato di rilevamento dei transiti di mezzi e merci operante nel Porto di Bari, consentono all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di gestire gli accessi di persone, mezzi e merci in transito nell’area del sedime portuale del Porto di Bari. L’incremento delle capacità della nuova rete Allied Telesis garantisce scalabilità e soluzioni a prova di futuro in grado di poter supportare la prossima evoluzione della rete.”

Alessandro Amendolagine, Sales Manager Italy & Israel di Allied Telesis, aggiunge: “Negli ultimi tempi, il ruolo strategico delle infrastrutture critiche, in particolare per quanto riguarda il sistema logistico e dei trasporti, è tornato sotto gli occhi di tutti. Anche per questo siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione attiva con il Porto di Bari e di aver potuto supportare il team IT di AdSPMAM anche in questo innovativo progetto, garantendo soluzioni di ultima generazione, flessibili e scalabili, che hanno permesso di automatizzare importanti processi interni.”