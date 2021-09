ATF: servizio ineccepibile ai clienti con MPS Monitor 2.0

ATF, Dealer di Ascoli Piceno che dal 1989 opera al fianco dei propri clienti per supportarli nella gestione documentale e più in generale nei processi di digitalizzazione, ha scelto la piattaforma MPS Monitor 2.0 sviluppata da MPS Monitor per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione dei propri clienti – ad oggi oltre 2000 – garantendo loro un servizio più efficiente e ottenendo una significativa riduzione dei propri costi interni.

L’avvio e il consolidamento di processi di digitalizzazione in aziende di tutte le dimensioni e in ogni settore, divenuto imprescindibile con la pandemia, hanno portato all’utilizzo del cloud anche per la gestione dei processi di stampa, sfruttando flessibilità, scalabilità e i vantaggi economici che questo paradigma può garantire. Gli ambienti di lavoro cosiddetti “ibridi” che caratterizzano le attuali tendenze di lavoro da remoto, richiedono strumenti di stampa efficaci e sicuri per garantire continuità e ottimizzazione delle risorse, riducendo al minimo i rischi.

ATF ha iniziato l’implementazione di MPS Monitor 2.0 nel 2020, sotto l’attenta supervisione del team di MPS Monitor guidato da Luca Tanganelli, Italy Sales Manager di MPS Monitor (nella foto qui a fianco) che ha permesso di evidenziare le priorità di ATF e dei propri clienti: dalla gestione dei consumabili all’automazione della lettura dei contatori dei dispositivi di stampa, operazione fondamentale per la fatturazione nei contratti a costo pagina. Si sono inoltre rivelate fondamentali per il Dealer marchigiano le funzionalità di Business Intelligence e quelle per l’assistenza tecnica da remoto incluse in MPS Monitor 2.0, che soprattutto nell’attuale contesto consentono di fornire un servizio puntuale ed ineccepibile ai propri clienti con una contestuale riduzione dei costi dal 20 al 30%.

I punti di forza di MPS che hanno convinto ATF

Le funzionalità per monitorare da remoto ambienti di stampa multivendor e l’approccio olistico alla sicurezza insito in MPS Monitor 2.0 hanno convinto immediatamente il management di ATF. La possibilità di integrazione immediata con i sistemi gestionali in uso e le funzionalità per la gestione dei processi operativi della piattaforma, insieme alla semplicità d’uso, sono stati inoltre considerati punti di forza a favore della scelta di MPS Monitor 2.0.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ivan Consorti, socio di ATF: «Poter disporre di uno strumento in cloud in modalità SaaS per il monitoraggio e la gestione della stampa dei nostri 2.000 clienti, in ambienti multivendor ci consente di fare leva su una scalabilità e flessibilità che sono oggi fondamentali per rispondere alle nuove esigenze delle imprese e ai rapidi continui mutamenti imposti dalla situazione a livello globale».

Non da ultimo, i fornitori di Managed Print Services come ATF devono dare seguito alla richiesta di analitiche sempre più sofisticate da parte dei propri clienti: grazie al monitoraggio in tempo reale e agli avvisi ricevuti sul pannello operatore della piattaforma MPS Monitor, ATF ha da subito potuto disporre degli indicatori di volumi, consumi, copertura media, durata e frequenza dei cambi di consumabili delle stampanti e multifunzioni gestite, nonché di controllare proattivamente lo stato dei materiali di consumo di ciascun cliente, provvedendo alle forniture solo al momento del bisogno, o in anticipo, in maniera funzionale ad evitare diverse spedizioni allo stesso utente finale.

Una marcia in più per dare risposte concrete al business dei clienti

Il nuovo livello di servizio che ATF è stata in grado di garantire ai propri clienti in un periodo complesso come quello della pandemia è stato da subito molto apprezzato da quelle aziende alle prese con la riorganizzazione logistica e operativa che il modello di lavoro da remoto ha comportato.

Ancora per Consorti: «L’impegno e gli investimenti che MPS Monitor sta dedicando per aumentare il livello di sicurezza della propria piattaforma, degli agent e di tutti i processi di monitoraggio dei device, ci confermano che i nostri processi – e soprattutto i nostri clienti – sono in buone mani. Certamente implementeremo le nuove funzionalità che l’Azienda ci proporrà in futuro: dall’esperienza diretta siamo infatti ormai convinti che ogni qual volta MPS Monitor introduce nuove funzioni o tecnologie, l’impatto sul nostro business è sempre concreto e vincente».

Come concluso da Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor: «ATF è stata scelta come partner da aziende di diverse tipologie di business, in territorio nazionale e internazionale: siamo orgogliosi di partecipare al suo successo con la nostra soluzione MPS Monitor 2.0, nativamente in cloud, con un cuore completamente italiano. Il nostro obiettivo è migliorare il modo in cui i dealer e i fornitori di MPS svolgono le loro operazioni quotidiane e continueremo a impegnarci per portare innovazione, efficienza e crescita all’intero settore della stampa, supportando anche lo sviluppo delle imprese italiane».