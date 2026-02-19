Carrefour e Vusion: partnership strategica per il negozio intelligente in Francia

Carrefour, distributore alimentare, e Vusion, speecialista mondiale nelle soluzioni di digitalizzazione per il commercio fisico, hanno firmato una partnership strategica.

Nell’ambito del suo piano “Carrefour 2030”, Carrefour ha scelto la piattaforma Vusion per digitalizzare tutti i suoi ipermercati e supermercati in Francia entro il 2030.

Questa importante partnership industriale prevede l’implementazione di etichette elettroniche di ultima generazione, binari intelligenti e telecamere basate su intelligenza artificiale per trasformare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente in negozio.

Dopo una massiccia implementazione iniziale negli Stati Uniti con Walmart, Vusion e Carrefour siglano una grande alleanza tecnologica per l’Europa. In questo contesto, Carrefour entra a far parte dell’International Advisory Board della piattaforma tecnologica.

Alexandre Bompard, Presidente e Amministratore Delegato di Carrefour, ha dichiarato:

“Carrefour 2030 è un piano di crescita che si basa in particolare sull’accelerazione della tecnologia e dell’IA. Collaborando con Vusion, campione tecnologico francese con una presenza a livello mondiale, stiamo proiettando i nostri negozi in una nuova era. La digitalizzazione dei nostri scaffali rappresenta la base essenziale per realizzare la nostra visione di retail moderno, al servizio della competitività, della qualità della vita lavorativa dei nostri collaboratori e della soddisfazione dei clienti.”

Thierry Gadou, Presidente e Amministratore Delegato di Vusion, ha commentato: “Con Carrefour condividiamo la stessa visione di un negozio moderno al centro del commercio omnicanale del futuro. Nei prossimi anni trasformeremo questa visione in realtà. Dopo la decisione di Walmart di implementare EdgeSense in tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, Carrefour è il primo grande retailer europeo a implementare su larga scala la piattaforma Vusion di ultima generazione. L’obiettivo è triplice: migliorare le performance dell’insegna e la soddisfazione sia dei clienti sia dei collaboratori.”

Dotando i propri scaffali di milioni di etichette intelligenti connesse al cloud, Carrefour compie un passo decisivo nella digitalizzazione dei propri asset fisici. Questa implementazione su larga scala posiziona Carrefour come il retailer più avanzato in Europa in termini di tecnologia di negozio, in linea con la trasformazione già avviata nel retail alimentare con Vusion oltre oceano. Questa operazione segue i progetti piloti di successo avviati da giugno 2025.

Le soluzioni implementate da Carrefour coniugheranno:

· L’infrastruttura Vusion IoT: per aggiornamenti dei prezzi in tempo reale e assistenza con il flash per i collaboratori (“pick-to-light”)

· La tecnologia EdgeSense™: binari connessi via Bluetooth che consentono la geolocalizzazione automatica dei prodotti per ottimizzare la preparazione degli ordini e-commerce e il riassortimento degli scaffali

· Intelligenza Artificiale Captana: micro-telecamere che analizzano continuamente gli scaffali per rilevare automaticamente rotture di stock, discrepanze di prezzo ed errori di planogramma

Per Carrefour questa alleanza contribuisce direttamente agli obiettivi finanziari e operativi del piano 2030:

· Produttività: automazione delle attività a basso valore aggiunto per riallocare lo staff di negozio verso il servizio al cliente, dotandolo di dati intelligenti e strumenti basati sull’IA per guidare le azioni prioritarie e migliorare la conformità

· Customer Experience: riduzione delle rotture di stock per massimizzare la disponibilità dei prodotti

· Vendite: miglioramento delle performance grazie alla geolocalizzazione

· Retail Media: creazione di un nuovo canale di comunicazione digitale direttamente sullo scaffale e monetizzazione dei dati

Per Vusion, questo contratto convalida la rilevanza della propria piattaforma tecnologica presso i maggiori retailer mondiali e accelera la sua penetrazione nel mercato europeo.

Una partnership per inventare il commercio di domani

Oltre all’implementazione, i due gruppi si impegnano in una stretta collaborazione sull’innovazione. Carrefour entra a far parte dell’“International Advisory Board” di Vusion, partecipando così alla definizione dei futuri standard tecnologici del settore. Verrà inoltre creato un laboratorio congiunto (“Next Retail Experience Center”) per inventare il commercio di domani, in particolare attorno all’utilizzo dell’IA per migliorare le performance operative e l’esperienza cliente personalizzata, l’agentic commerce e l’attivazione dei dati dei consumatori in negozio.