Gestione efficiente RELEX per Apulia Distribuzione

Decisa a migliorare l’efficienza del riordino e del suo spazio commerciale, Apulia distribuzione ha scelto RELEX Solutions per gli ottimi risultati ottenuti nel settore della grande distribuzione alimentare e la possibilità di gestire il riordino e l’ottimizzazione degli spazi all’interno di un’unica piattaforma.

Nello specifico, Apulia distribuzione, azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata di alimentari attiva in Italia meridionale, collaborerà con il fornitore di soluzioni per la pianificazione del retail RELEX Solutions per la previsione della domanda, il riordino deposito e l’ottimizzazione dello spazio commerciale.

L’azienda, che oggi opera in Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia e collabora con grandi marchi del commercio all’ingrosso come Carrefour, Tutto Risparmio, Ils Discount e Supermercato Like, aveva, infatti, bisogno di supportare l’attuale fase di crescita con una gestione ancor più efficiente di stock, planogrammi e risorse.

Apulia Distribuzione con RELEX verso una nuova visione per la GDO

Il progetto di riordino ridurrà le scorte, aumenterà la disponibilità e taglierà lo spreco alimentare in tutti gli otto centri di distribuzione dell’azienda. La soluzione permetterà in futuro anche il riordino integrato dei punti vendita.

Il progetto di ottimizzazione dello spazio commerciale riguarderà 131 punti vendita diretti di Apulia Distribuzione, con lo scopo di razionalizzare la gestione dei planogrammi a livello di singolo negozio per allineare l’offerta ai bisogni specifici della clientela locale.

Altri fattori chiave nella scelta sono stati la tecnologia all’avanguardia basata sull’intelligenza artificiale e l’approccio trasparente e collaborativo del suo team locale di esperti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimo Loporchio, CIO di Apulia Distribuzione: «L’adozione delle migliori soluzioni tecnologiche e organizzative ha un ruolo chiave nella nostra strategia per mantenere un livello di servizio ottimale nei confronti dei partner e dei consumatori finali. La tecnologia all’avanguardia di RELEX migliorerà la gestione della nostra supply chain e dello spazio nel punto vendita, creando un vantaggio competitivo fondamentale».

Per Stefano Scandelli, SVP EMEA e APAC di RELEX Solutions: «Non vediamo l’ora di intraprendere con Apulia Distribuzione questo percorso entusiasmante di efficientamento della supply chain e aiutarli a raggiungere i propri obiettivi strategici. Il progetto Apulia è un’opportunità di dimostrare ancora una volta i vantaggi di una pianificazione flessibile e adattiva e la nostra competenza in ambito retail».