Grandi eventi e connettività Wi-Fi

Situato nell’area urbana di Douaisis, Gayant Expo Concerts è uno dei principali centri culturali e per eventi del nord della Francia. Con una superficie di oltre 15.000 metri quadrati, comprende tre sale modulari che possono ospitare più di 10.000 persone, oltre a sei sale adattabili per una varietà di eventi professionali e pubblici. Tra concerti, spettacoli, fiere e mostre, la programmazione diversificata della struttura richiede una connettività flessibile, performante e affidabile quanto lo spazio stesso.

Gayant Expo operava su un’infrastruttura di rete che aveva più di dieci anni: sufficiente in passato, ma sempre più messa a dura prova dalle moderne esigenze in termini di larghezza di banda, alta densità di utenti e controllo in tempo reale. La necessità dell’aggiornamento è diventata particolarmente evidente durante un evento molto importante. “Il concerto degli Indochine è stata una occasione esemplare”, ricorda Maxime, direttore B2B di RIS France, un partner di integrazione. “Il personale della band è arrivato con la propria configurazione mesh, aspettandosi di dover installare tutto da soli. Ma la nuova rete era già pronta: in pochi minuti erano connessi e operativi”.

Per modernizzare l’infrastruttura digitale del Gayant Expo, RIS France, un partner di integrazione di Cambium, ha implementato una rete unificata basata sulla piattaforma Cambium ONE Network.

La soluzione implementata ha previsto 47 access point Wi-Fi 6, tra cui XV2-T0X, XV2-2X, un access point Wi-Fi 6 dual-radio con throughput aggregato di 1,77 Gbps, ideale per ambienti ad alta densità, e gli XV2-21X, adatti per spazi interni densamente popolati

Sono stati inoltre installati switch cnMatrix: sei unità implementate in tutta la sede, con cinque switch aggiuntivi in standby per supportare future espansioni. La piattaforma di gestione cnMaestro di Cambium fornisce una supervisione centralizzata dell’intera rete, inclusi i servizi Wi-Fi, di commutazione e WAN, da un’unica interfaccia. E’ stata poi integrata la piattaforma Ucopia di Weblib, che offre portali captive personalizzati su misura per ogni evento con funzionalità di monetizzazione, attraverso pubblicità e contenuti sponsorizzati, nonché analisi in tempo reale sul comportamento e il coinvolgimento dei visitatori.

La soluzione ha garantito:

• Efficienza operativa: RIS France gestisce l’intera rete da remoto, riducendo la necessità di interventi in loco.

• Efficienza dei costi: infrastruttura premium fornita a un costo competitivo.

• Migliore esperienza dei visitatori: Ucopia consente la personalizzazione della connettività in base all’evento, sbloccando al contempo nuovi flussi di entrate.

• Scalabilità: l‘infrastruttura è costruita per supportare le espansioni future, in particolare nelle aree esterne.

“La soluzione è stata progettata pensando al futuro. Ci fornisce una base solida e flessibile”, afferma Emmanuel Brehier, Direttore delle operazioni di RIS France.