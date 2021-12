Monitor LG per il MADE Competence Center

Il MADE Competence Center Industria 4.0, situato all’interno del Campus di Milano Bovisa del Politecnico di Milano, ha scelto le soluzioni innovative di digital signage, monitor e software per la gestione dei contenuti di LG Electronics.

L’esigenza di MADE è quella di consentire a partner, clienti e dipendenti di lavorare in sinergia, semplificare la comunicazione e la connessione tra le persone e rendere semplice la fruizione di messaggi aziendali. Per soddisfare questa esigenza, sono stati installati oltre 40 display di LG tra Monitor Signage Ultra HD, Lavagne Touch, display ad alta luminosità e un display LED Screen 136” all-in-one, con l’ausilio di 3P Technologies, azienda di consulenza, integrazione e installazione di sistemi audio-video-multimediali e building automation e partner di LG.

Il Competence Center MADE è una fabbrica digitale che supporta le imprese manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale verso l’Industria 4.0. MADE. Presentato alla stampa a Milano alla fine del 2020, mette a disposizione delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese, un ampio panorama di conoscenze, metodi e strumenti sulle tecnologie digitali per l’Industria 4.0 che spaziano dalla progettazione all’ingegnerizzazione, dalla gestione della produzione alla consegna, fino alla gestione del termine del ciclo di vita del prodotto.

Le aziende che si rivolgono a MADE vengono supportate in un percorso di crescita e di adozione di nuove tecnologie digitali a copertura dell’intero ciclo di vita del prodotto, e hanno la possibilità di “toccare con mano” e comprendere come le soluzioni attualmente disponibili possano essere impiegate per migliorare la loro competitività.

Racconto visivo LG per gli utenti del MADE Competence Center

Per offrire un racconto “visivo” dei progetti e delle innovazioni che vengono sviluppati in azienda, MADE ha deciso dotare gli spazi con display di varie dimensioni, disposti all’interno di tutto il centro e offrire a clienti e partner la possibilità di entrare subito in contatto con le più recenti tecnologie digitali per l’industria manifatturiera messe a disposizione da MADE.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Augusto De Castro, Direttore Generale MADE Competence Center I 4.0: «Abbiamo cercato un partner che unisse innovazione tecnologica e capacità progettuale per supportare la comunicazione delle soluzioni applicative disponibili in MADE. LG con il proprio partner 3P Technologies ha dimostrato competenza e soluzioni flessibili, le quali possono essere adottate anche all’interno di reali contesti produttivi e aziendali per sostenere la transizione digitale Industria 4.0».

Per Maurizio Manera, ID Team Leader vertical team di LG Electronics: «L’innovazione in ambito tecnologico è sicuramente un elemento che accomuna LG e MADE e siamo davvero molto orgogliosi di essere stati scelti per rendere ancora più innovativi gli spazi del nuovo Competence Center e contribuire, con le nostre soluzioni, a rendere più immersiva l’esperienza dei visitatori».

Per offrire ai visitatori un assaggio della tecnologia presente all’interno, MADE ha deciso di far installare all’ingresso un display LG della serie XE4F da 55 pollici ad alta luminosità che accoglie i visitatori con dettagli informativi circa le attività del centro.

All’interno sono invece stati installati 34 monitor signage UHD delle serie UL3G e UM3 di LG Electronics con dimensioni da 55 a 98 pollici. I monitor sono stati inseriti in ciascuna area tematica allo scopo di riprodurre contenuti informativi circa le tecnologie che si possono sperimentare e consentono di ricreare delle piccole meeting room in ciascuna isola tecnologica. Il centro è dotato, inoltre, di una Virtual Room all’interno della quale vengono testate le tecnologie e simulati ambienti reali per la collaborazione ed il training da remoto con l’ausilio della realtà virtuale. Per consentire a più persone di assistere agli scenari che vengono ricreati all’interno della room, all’esterno è stato installato un monitor signage UHD da 98 pollici.

Anche le meeting room sono state, dotate di 5 lavagne interattive di LG della serie TR3BF da 65, 75 e 86 pollici che supportano funzioni multi-touch e di scrittura per cui non solo consentono di visualizzare i contenuti ma anche di sfruttare il touch del monitor per poter gestire applicazioni o software sviluppati da MADE e quindi rendere più interattivi e dinamici i meeting con clienti e partner. Completa la dotazione un display LED Screen da 136” all-in-one di LG (serie LAEB) che grazie allo stand motorizzato può essere posizionato nelle diverse aree, a seconda delle esigenze del caso. I contenuti sui diversi display installati all’interno del Competence Center vengono gestiti attraverso LG SuperSign CMS un software all-in-one che consente il controllo da remoto di tutti i monitor.