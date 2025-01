After Sales: una necessità strategica per il successo aziendale

Di seguito condividiamo un articolo di Giorgio Nepa CEO di Icona Technology e Ainoa Doughty, Consultant di Opta, nel quale spiega come le aziende possano ottenere un importante vantaggio competitivo attraverso strategie innovative di post-vendita. L’articolo sottolinea l’importanza dell’After Sales non solo come strumento per migliorare l’esperienza del cliente, ma anche come leva per fidelizzazione, cross-selling e up-selling.

Potenziare l’After Sales: la chiave per il successo aziendale nel mercato competitivo di oggi

Nel contesto competitivo odierno, le aziende sono costantemente in cerca di vantaggi che permettano loro di distinguersi e prosperare. Un elemento cruciale, spesso sottovalutato, è l’After Sales. L’After Sales si riferisce a tutte le attività che seguono la vendita di un prodotto o servizio, inclusi supporto tecnico, manutenzione e assistenza clienti. Questo approccio non solo migliora l’esperienza del cliente, ma crea anche opportunità per fidelizzare la clientela e favorire il cross-selling e l’up-selling.

Investire nel post-vendita significa trasformare una transazione in una relazione di lunga durata, capace di generare ulteriore valore economico e reputazionale per l’azienda. Secondo uno studio condotto da ServiceNow dal titolo “EMEA Consumer Voice Report 2024: Tackling the brand loyalty crisis”, infatti, i consumatori italiani considerano il miglioramento dell’After Sales come una priorità che le aziende dovrebbero tenere in considerazione per il 2025, seconda solo alla riduzione dei prezzi. Anche nel mondo B2B, la qualità del servizio – e l’After Sales in particolare – rappresenta spesso uno dei pochi strumenti a disposizione per differenziarsi e difendere il proprio posizionamento di mercato.

Le innovazioni tecnologiche oggi a disposizione offrono la possibilità di potenziare l’After Sales business development, affrontando in maniera sistematica aspetti legati al mercato e all’organizzazione interna, processi e infrastrutture, nonché alle competenze delle persone del reparto post-vendita.

Dietro le quinte: i dipartimenti coinvolti nell’After Sales

Un’efficace strategia di After Sales coinvolge diversi dipartimenti aziendali. Il servizio clienti è in prima linea, garantendo che le esigenze dei clienti siano ascoltate e soddisfatte, insieme al reparto tecnico, che gioca un ruolo fondamentale, fornendo supporto e manutenzione. Il reparto marketing ha un ruolo strategico nel capire quali clienti possano essere interessati a quali servizi, traendone anche beneficio utilizzando l’After Sales come strumento per raccogliere feedback e migliorare ulteriormente i prodotti e i servizi offerti. Il dipartimento commerciale, infine, si focalizza sulla costruzione e vendita di pacchetti di servizi post-vendita a diversi segmenti di clienti. Tutti questi ambiti sono interconnessi e possono essere potenziati attraverso:

L’utilizzo di strumenti tecnologici come i software di gestione del post-vendita

Tools specifici in grado di migliorare le performance e facilitando la manutenzione dei prodotti forniti

Una struttura organizzativa e processi efficaci in grado di integrare al meglio questi strumenti nel lavoro quotidiano delle persone delle varie funzioni aziendali, necessario per erogare i servizi con il giusto livello di qualità e una Customer Experience soddisfacente.

Un percorso strategico: il passo fondamentale per un After Sales su misura

Per implementare un programma di After Sales di successo, è fondamentale avere una strategia. Potenziare l’After Sales richiede infatti una comprensione delle reali esigenze interne all’azienda e di quelle dei clienti. Qui entra in gioco la consulenza, che può fornire un’analisi dettagliata e personalizzata delle operazioni aziendali, aiutando a identificare le aree di miglioramento derivanti dall’applicazione di best practice organizzative e le opportunità di crescita mediante lo sviluppo di nuovi servizi e proposte commerciali. Un partner consulenziale può guidare l’azienda nello sviluppo di strategie efficaci, garantendo che l’After Sales sia allineato con gli obiettivi aziendali e con le aspettative dei clienti, agendo sia sulla parte organizzativa e dei processi, sia sulla parte commerciale.

Tecnologia all’avanguardia: il futuro dell’After Sales è già qui

La tecnologia è un potente alleato nell’ottimizzazione dell’After Sales. Soluzioni come i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things (IoT) possono migliorare il monitoraggio e la gestione delle interazioni post-vendita, offrendo esperienze personalizzate e in tempo reale. L’adozione di strumenti tecnologici consente di automatizzare processi, analizzare dati e prevedere le esigenze dei clienti, migliorando così l’efficienza operativa e la soddisfazione del cliente. La corretta scelta dei software after sales assume un’importanza strategica che impatta anche sulla Customer Experience e la User Experience del cliente; il change management può rivelarsi uno strumento utile per velocizzare l’inserimento dei nuovi software.

Verso nuovi orizzonti: i trend emergenti che definiranno l’After Sales di domani

Il futuro dell’After Sales è caratterizzato da una crescente integrazione tra tecnologia e interazione umana. Le aziende che sapranno cogliere questa opportunità avranno un vantaggio competitivo significativo. I trend indicano un passaggio verso servizi sempre più personalizzati e proattivi, in cui l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale giocheranno un ruolo centrale nel lungo termine. Considerando l’assenza di un rapporto diretto tra il fornitore e il cliente finale in mercati geograficamente lontani, diventerà cruciale disegnare una Value Proposition post-vendita specifica per i distributori. Questo approccio non solo migliorerà i processi di collaborazione tra l’azienda produttrice, il distributore e il cliente finale, ma faciliterà anche una comprensione più profonda delle esigenze e delle aspettative dei consumatori in diverse regioni. Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alla formazione e al supporto continuo per gli operatori, in modo che possano mantenere elevati standard di servizio. Inoltre, l’implementazione di sistemi di feedback efficienti consentirà di monitorare la soddisfazione del cliente e di apportare tempestive correzioni al servizio offerto. L’After Sales, pertanto, non è solo un’opzione, ma una necessità strategica per le aziende che aspirano a crescere e prosperare nel lungo termine.

di Giorgio Nepa CEO di Icona Technology e Ainoa Doughty, Consultant di Opta