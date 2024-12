Storage 2025: 5 trend da Western Digital

Giorgio Ippoliti, Technologist, Field Applications Engineering Sales Emea di Western Digital identifica le tendenze chiave dei data center nel 2025. Le aziende che vorranno competere e differenziarsi in un mercato sempre più competitivo, devono adattarsi alle nuove sfide e ai progressi che lo storage porta con sé.

Dalle iniziative per la sostenibilità alla biforcazione dei sistemi di storage: 5 trend nei Data Center da osservare nel 2025

Con l’avvicinarsi del 2025, il panorama tecnologico si prepara a un anno ricco di innovazioni potenzialmente rivoluzionarie: dalle auto volanti all’intelligenza artificiale avanzata, fino ai progressi in medicina, le realizzazioni future poggeranno su un’infrastruttura IT innovativa, centrata sui dati. Questi dati, essenziali per il progresso, devono essere archiviati, gestiti e resi accessibili, sia nei data center, nel cloud, che ai margini della rete. È forse eccessivo affermare che il futuro dell’umanità dipende dall’archiviazione dei dati? Non lo crediamo. La capacità di adattarsi alle nuove sfide e ai progressi nell’archiviazione sarà un fattore chiave di differenziazione competitiva in un contesto in rapida evoluzione.

Cinque trend principali da osservare nel 2025

I modelli di AI avanzata guideranno la crescita dello storage

La generazione e il consumo di dati stanno crescendo in modo esponenziale, con le aziende sempre più sotto pressione per estrarre rapidamente valore da queste informazioni. Le realtà più innovative che investono nelle tecnologie di intelligenza artificiale avanzata si concentreranno su come questi dati vengono creati, gestiti e resi accessibili in modo sicuro. L’efficienza, raggiunta attraverso prestazioni superiori, minore consumo energetico e maggiore capacità, sarà fondamentale. In questo scenario, lo storage diventerà una tecnologia abilitante nell’AI Data Cycle. Nuove architetture, come quelle basate sullo standard NVMe-oF che supportano le GPU dirette, insieme agli sviluppi delle unità HDD ad alta capacità e delle unità SSD QLC, contribuiranno a ottimizzare le soluzioni di archiviazione, garantendo che le organizzazioni possano massimizzare il valore delle loro applicazioni AI.

Un focus costante sulle iniziative di archiviazione sostenibile

Quasi tutti i settori stanno introducendo politiche a lungo termine per migliorare la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale. Per manager IT e architetti di data center, gestire il volume di nuovi dati stimolerà una continua ricerca di modi per ottimizzarne l’archiviazione, rendendola più efficiente ed efficace e abbattendo il costo totale di proprietà (TCO). Ciò include investimenti in tecnologie di storage a basso consumo energetico, come le nuove unità HDD e SSD che consumano meno energia per TB di dati archiviati, contribuendo a ridurre i costi energetici e di raffreddamento. Pratiche di gestione dei dati, come la deduplicazione e la compressione, saranno cruciali per ottimizzare i dati nei giusti livelli di archiviazione.

Casi d’uso in evoluzione guideranno soluzioni di storage biforcate e ibride

Le esigenze di archiviazione in continua evoluzione stanno trasformando il modo in cui i clienti di fascia enterprise affrontano la gestione dei dati, specialmente nel contesto dell’AI. Le soluzioni di storage ad alta capacità enfatizzano la retention di dati su larga scala e a basso costo, mentre l’archiviazione ottimizzata per il calcolo si concentra su velocità e bassa latenza per applicazioni critiche. Molte organizzazioni richiedono entrambe le capacità. In questo panorama dinamico, l’acquisto di unità white-label non è più sufficiente. Le soluzioni devono essere personalizzate per casi d’uso specifici per garantire prestazioni ed efficienza ottimali.

I progressi nei veicoli a guida autonoma aumenteranno la necessità di archiviazione edge e cloud

Le esigenze di archiviazione NAND flash stanno crescendo con l’evoluzione dei sistemi di infotainment avanzati, dei sistemi di assistenza alla guida e della guida autonoma. Mentre alcuni dati devono essere archiviati all’interno dei veicoli per le decisioni che vengono prese in tempo reale, gran parte dell’apprendimento e dei miglioramenti avviene nel cloud. I dati sensoriali e nuovi scenari vengono caricati nel cloud per l’analisi, e nuovi algoritmi AI vengono aggiornati e trasmessi dal cloud ai veicoli, avviando un ciclo di apprendimento continuo.

Le unità HDD non spariranno

Indipendentemente dalle circostanze, le unità HDD continueranno a essere presenti a lungo nel panorama dell’archiviazione. La quantità di dati generati cresce in modo esponenziale, alimentata da AI, machine learning, big data e cloud. I progressi nella tecnologia HDD hanno portato a capacità di storage senza precedenti. Quando si implementano soluzioni su larga scala, il costo totale di proprietà (TCO) diventa un fattore cruciale. Considerando i requisiti di CapEx e OpEx dei data center, inclusi costi energetici, manutenzione e acquisto, le unità HDD ad alta capacità offrono il minor TCO possibile, aiutando le organizzazioni a massimizzare efficienza e redditività.

Soluzioni di archiviazione agili al passo con le innovazioni del futuro

Nessuno può prevedere con certezza cosa porterà il 2025. Tuttavia, è chiaro che i data center continueranno a evolversi per soddisfare le esigenze dinamiche di un mondo digitale in rapido cambiamento. Sarà l’archiviazione dei dati a sostenere questa innovazione, fornendo l’infrastruttura IT necessaria per creare, gestire, accedere e elaborare i dati che conducono a straordinarie scoperte.

