EZVIZ rivoluziona la sicurezza outdoor: arrivano le nuove telecamere 4G e Wi-Fi con IA avanzata

Chi vive in una casa con giardino, chi ha una seconda abitazione fuori città o chi gestisce una proprietà in montagna conosce bene il problema: molte telecamere per esterni presentano limiti ricorrenti come connettività instabile, batterie con autonomia insufficiente e filmati di scarsa qualità. EZVIZ, specialista mondiale nella creazione di dispositivi e tecnologie per una vita smart, comoda e sicura, risponde a queste esigenze reali con una nuova generazione di telecamere a batteria che combinano doppia connettività 4G e Wi-Fi, autonomia potenziata e un sistema di Intelligenza Artificiale in grado di distinguere persone, veicoli e oltre 20 specie di animali selvatici. Una soluzione smart e versatile, pensata sia per la casa che per gli ambienti più remoti come terreni agricoli o chalet in montagna.

Sempre connessa, ovunque: arriva lo switch automatico Dual-Network

Una delle innovazioni più interessanti è il sistema Dual-Network: la telecamera utilizza il Wi-Fi quando disponibile e passa automaticamente al 4G quando il segnale si indebolisce. Il risultato è un monitoraggio continuo che permette di ricevere avvisi tempestivi, anche nelle aree rurali o difficilmente raggiungibili.

Autonomia potenziata grazie alla tecnologia AOV e al pannello solare

Le telecamere a batteria costringono a scegliere tra registrazioni frequenti che consumano rapidamente energia, oppure una registrazione continua che riempie la memoria.

La tecnologia Always-On Video (AOV) potenziata di EZVIZ elimina questa scelta: attiva la registrazione ad alto frame rate solo quando viene rilevato un movimento significativo (persone o veicoli) e mantiene invece un frame rate ridotto in assenza di attività.

Insieme alla batteria ad alta capacità e al pannello solare opzionale, la tecnologia AOV garantisce un’autonomia elevata e una sorveglianza h24, senza ricariche frequenti né ore di filmati inutili da dover analizzare.

Notifiche intelligenti e nessun falso allarme

Grazie all’algoritmo di IA proprietario di EZVIZ, le nuove telecamere sono in grado di distinguere con precisione tra persone, veicoli e oltre 20 specie di animali selvatici. Questo fa sì che gli utenti ricevano avvisi utili, che si tratti di un potenziale intruso o di un animale pericoloso, limitando al minimo i falsi allarmi. Una funzione che può diventare preziosa anche per chi si occupa di agricoltura, monitoraggio ambientale o salvaguardia della fauna locale.

Tre linee, tre esigenze diverse

La famiglia di telecamere a batteria 4G e Wi-Fi include tre serie su misura, ciascuna progettata per adattarsi a contesti di utilizzo diversi: · Serie Lite: CB8 Lite 4G e HB8 Lite 4G

Perfetta per abitazioni, giardini o piccole proprietà, questa linea punta sulla facilità di configurazione e su prestazioni stabili. Supporta la connettività 4G e Wi-Fi 6, fornendo una copertura uniforme per chi desidera una sicurezza immediata e senza complicazioni. · Serie 4K: EB8 Pro 4G e EB8 Pro Ranger

Ideale per chi cerca il massimo della qualità video: le telecamere offrono una risoluzione 4K e possono garantire un monitoraggio h24 se abbinata al pannello solare. Pensata per grandi spazi aperti o aziende agricole, è l’alleata perfetta per controllare gli ambienti esterni più difficili, catturando dettagli in modo nitido anche in condizioni atmosferiche avverse. · Serie Dual: CB90x Dual 4G Kit e HB90x Dual 4G Kit

La proposta più avanzata progettata per grandi tenute, aree selvagge o spazi commerciali, è dotata di doppia lente per una visione da più angolazioni e garantisce una protezione a tutto tondo grazie alla suite completa di funzionalità AI e connettività dell’intera gamma.

“Molti consumatori apprezzano l’idea di avere una telecamera di sicurezza 4G, ma spesso si scontrano con problemi pratici: connessioni che saltano, batterie che durano poco o configurazioni complicate,” ha spiegato Byron Fang, Direttore di Prodotto del Dipartimento R&D Smart Home Camera di EZVIZ. “Abbiamo lavorato per rendere tutto più semplice, più smart e soprattutto più affidabile. Che si tratti di proteggere la casa, la fattoria o un luogo completamente isolato, queste telecamere restano connesse e continuano a registrare, garantendo una protezione di altissimo livello.”