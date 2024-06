La serie MG10-D di HDD Toshiba offre prestazioni eccezionali

Per rispondere alle attuali esigenze di storage delle aziende moderne e sostenibili, Toshiba Electronics Europe (Toshiba) annuncia il lancio della serie MG10-D, una famiglia di HDD a registrazione magnetica convenzionale (CMR) con riempimento ad aria che supporta interfacce SAS e SATA e capacità fino a 10 TB. Risultato di un’accurata progettazione e di oltre 50 anni di esperienza, la nuova serie di HDD di Toshiba offre prestazioni ed efficienza energetica migliorate rispetto alle generazioni precedenti. Grazie alle funzioni Sanitize Instant Erase (SIE) e Self-Encrypting Drive (SED), i dati più importanti sono protetti da una soluzione di archiviazione nota per le sue solide prestazioni e la massima affidabilità.

Capacità raddoppiate e consumo energetico ridotto

Realizzata per soddisfare le crescenti esigenze applicative dei server e delle soluzioni di storage aziendali, la serie MG10-D offre un nuovo livello di prestazioni. Ad esempio, rispetto al modello precedente, il nuovo MG10ADA10TE da 10 TB fornisce una velocità di trasferimento massima prolungata superiore di circa il 13%, pari a 268MiB/s, e raddoppia la dimensione del buffer della cache a 512Mi. Inoltre, riduce il consumo energetico in modalità idle attiva di circa il 21%, portandolo a 5,74W. Progettata per migliorare il TCO (Total Cost of Ownership), la nuova serie MG10-D si adatta perfettamente a un’ampia gamma di applicazioni business-critical, come posta elettronica, data analytics, data retention e sorveglianza.

La serie MG10-D è una piattaforma a 5 dischi CMR standard da 3,5 pollici, 7.200 RPM e riempita ad aria. Le capacità disponibili sono 2TB, 4TB, 6TB, 8TB e 10TB sia per SAS che per SATA. SATA è disponibile anche nella versione da 1 TB. La serie supporta opzioni di interfaccia SATA da 6 Gb/s o SAS da 12 Gb/s in Advanced Format 512e e 4Kn. Sulle unità da 1TB, 2TB e 4TB è disponibile il formato 512n per supportare i sistemi legacy con dimensioni native dei blocchi da 512 byte. Progettata per garantire l’affidabilità aziendale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la serie MG10-D raggiunge un workload nominale di 550 TB, un Annual Failure Rate dello 0,44% e un MTTF/MTBF di 2 milioni di ore.

La Serie MG10-D sarà disponibile nel Q3.

Caratteristiche tecniche della Serie MG10-D

Dichiarazioni

“La serie MG10-D di Toshiba offre prestazioni eccezionali per soddisfare le esigenze delle crescenti applicazioni business critical. Il nuovo design all’avanguardia della serie MG10-D è progettato per ambienti aziendali sostenibili e si adatta perfettamente all’infrastruttura esistente, riducendo il TCO”, ha dichiarato Larry Martinez-Palomo, Vice Presidente, Responsabile della divisione Storage Products di Toshiba.