Vimar: videosorveglianza completa e in evoluzione

Un aspetto importante nella vita quotidiana, particolarmente rilevante negli edifici, è rappresentato dalla sicurezza. L’impiego di sistemi di videosorveglianza si rivela un’efficace misura per accrescere la sicurezza collettiva. La versatilità e la completezza delle soluzioni Vimar rende possibile far fronte a diverse esigenze d’installazione, assicurando in ogni situazione la tranquillità di un’assoluta tutela.

Il sistema di antintrusione By-alarm Plus, con certificazione IMQ fino al grado 3 (che garantisce e certifica la qualità e la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI ed EN) è flessibile ed espandibile in ogni momento, anche in radiofrequenza su protocollo ad altissima affidabilità e consente di controllare una serie di dispositivi predisposti. Sono disponibili 5 kit in grado di favorire la base d’impianto per diverse opzioni (25 zone con/senza sensori e per installazione a centralino, 65 zone con sensori, kit per espansione radio).

Per quanto riguarda la videosorveglianza, il sistema Elvox TVCC di Vimar offre una gamma di telecamere sempre più performanti, ad alta risoluzione (fino a 8 Mpx) e in grado di garantire un controllo a tutto tondo, anche in zone critiche, basate su tecnologia AHD e IP. In particolare, le telecamere IP hanno anche funzioni di video verifica e di segnalazione preventiva e deterrenza, con flash e segnali audio; permettono di raggiungere alti livelli di performance con soluzioni in grado di distinguere le persone dalle cose, generando allarmi e notifiche autonome e precise, limitando al minimo i falsi allarmi.

Inoltre, con l’app View è possibile sfruttare l’integrazione tra i sistemi By-alarm Plus ed Elvox TVCC per avere un controllo locale e da remoto anche con notifiche d’allarme e streaming di videoverifica. L’app consente di gestire agevolmente, da un’interfaccia di controllo unica, tutte le soluzioni tecnologiche Vimar per gli edifici: il sistema domotico By-me Plus, il sistema smart View Wireless, la videocitofonia, il sistema di videosorveglianza Elvox TVCC e i vari dispositivi connessi IoT, rendendo l’offerta unica sul mercato.

Tra le interessanti novità che arricchiscono l’offerta Elvox TVCC, recentemente presentate da Vimar, è sicuramente da considerare il nuovo NVR, a 16 canali in risoluzione 8 Mpx, compatibile con tutte le funzioni di gestione immagine delle telecamere Fisheye per il riconoscimento facciale. Questo innovativo prodotto consente di ricercare uno specifico volto all’interno delle registrazioni, anche tramite l’app By-camera.

Inoltre, sempre nell’ambito della videosorveglianza, Vimar rende disponibili 2 nuove telecamere Plus sviluppate con tecnologia IP e risoluzione 6 Megapixel, in versione Bullet e Dome, con ottica varifocale motorizzata. Queste telecamere sono dotate di nuove funzioni di analisi video, come vagabondaggio (che segnala i soggetti stazionari in un’area), allarme su parcheggio (consente di definire un’area in cui non è concesso parcheggiare), rilevazione audio (segnalazione rumori improvvisi), definizioni delle dimensioni dei target (minima e massima, consente di ridurre i falsi allarmi, escludendo a priori gli animali di piccola taglia), funzioni di analisi video plus (rilevamento target e classificazione dei metadati).

Conformi allo standard NDAA (National Defense Autorization Act), tutte le camere e i NVR, possono connettersi direttamente all’app By-camera tramite QR code, consentendo l’aggiornamento del firmware per implementare nuove funzionalità, con backup di sistema in caso l’aggiornamento non andasse a buon fine.