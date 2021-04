Altea UP, company di Altea Federation e Gold Partner SAP, ha ottenuto il riconoscimento di Value Added Reseller di SAP Concur, la soluzione cloud che integra il processo end-to-end di Gestione Trasferte e Note Spese.

Nello specifico – dalla richiesta e prenotazione dei servizi di viaggio alla registrazione delle spese in contabilità, attraverso un controllo digitalizzato e flussi di approvazione mirati – SAP Concur è la soluzione best-of-breed per lo spending, adottata da oltre il 75% delle aziende Fortune 100 e 500, più di 48.000 aziende clienti in 150 Paesi.

Per proporla al meglio anche sul mercato italiano, Altea UP propone un approccio integrato di consulenza aziendale, strategia tecnologica e metodologie di implementazione efficaci per ottimizzare i processi di business delle aziende e accompagnarle verso una vera trasformazione digitale.

A questo, si aggiungono l’expertise e il know how di Altea People, la company che si occupa di soluzioni innovative per la gestione delle Risorse Umane.

Come spiegato in una nota ufficiale da Roberto Gemma, CEO di Altea UP: «Lavorare in collaborazione con Altea People dà ulteriore concretezza al valore del modello olonico di Altea Federation e di come questo sia un elemento fondamentale e differenziante per raggiungere traguardi importanti. Lavorando insieme e mettendo in campo le nostre competenze di business e di piattaforma abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato a ottenere le tre certificazioni SAP Concur: Certified Implementation Partner, Certified Consulting Partner e Certified Reseller Partner».

L’importanza di prendere decisioni basate sui dati

Nell’ultimo anno le organizzazioni hanno dovuto affrontare circostanze senza precedenti e la necessità di un controllo puntale dei costi è diventata più forte che mai. Le aziende oggi sono chiamate a migliorare l’efficienza di tutte le aree e i processi, incluse le trasferte e le spese dei dipendenti.

Per potere compiere azioni adeguate, che determinino un risparmio di costi e non ostacolino la crescita del business, il management deve poter prendere decisioni basate sui dati e supportate da un’analisi puntuale.

Secondo quanto dichiarato da Miguel Angel Rondon, CEO di Altea People: «Con l’implementazione di SAP Concur le aziende possono semplificare e rendere più efficiente la gestione delle trasferte e delle spese dei dipendenti. SAP Concur, non solo elimina le procedure manuali e raccoglie tutti i dati di spending, ma consente anche di analizzare queste informazioni nel dettaglio, rilevando informazioni strategiche per rispondere alla volatilità del contesto aziendale di oggi. Inoltre, le nostre soluzioni Conservapp e Revoice offrono una risposta complementare al processo di spending review, agevolando l’archiviazione sostitutiva e la riconciliazione delle fatture elettroniche».

L’implementazione di strumenti per la gestione dei viaggi d’affari e delle relative note spese genera risparmi significativi e anche gli errori di gestione delle spese viaggi sono decisamente ridotti con l’automazione dei processi.

SAP Concur, infatti, dichiara che il 35% in più dei dipendenti rispetta le policy aziendali. Inoltre, viene perso il 54% in meno di ricevute. Con l’adozione della soluzione si ottiene un risparmio di tempo complessivo del 49%. Un dato che sale al 70% se si prende in considerazione la sola compilazione delle note spese.