ASSOIT: nuova struttura di governance dell’associazione e nuova Guida all’acquisto di consumabili per la PA

ASSOIT, l’Associazione Produttori Soluzioni di Stampa, Digitalizzazione e Gestione Documentale, rinnova il proprio assetto direttivo con l’introduzione di una giunta composta dai quattro Driver dei Gruppi di Lavoro e Linee Strategiche.

Teresa Esposito (Canon), Alberto Raviolo (Epson) e Giusi Garrano (HP) compongono da oggi, insieme al Presidente Marcello Acquaviva (Brother) la Giunta Esecutiva dell’Associazione.

La nuova struttura di governance rafforza il ruolo dei gruppi di lavoro come strumento operativo per sviluppare le linee strategiche individuate dal Consiglio Direttivo, valorizzando le competenze degli esperti delle aziende associate.

I quattro gruppi di lavoro

Ciascun gruppo è coordinato dalla Segreteria ASSOIT e guidato da un Consigliere dell’Associazione.

I Gruppi di Lavoro, già operativi da tempo, sono il motore delle attività dell’Associazione, forti della presenza attiva di molti partecipanti delle aziende associate che collaborano insieme con l’obiettivo comune di essere un punto di riferimento autorevole per l’intero settore, verso le istituzioni, verso il mercato, verso i clienti finali.

Il gruppo Ambiente e Transizione Green, guidato da Marcello Acquaviva, si occupa delle tematiche di impatto ambientale legate ai sistemi di stampa, sia sul piano normativo sia su quello tecnologico. Il tavolo promuove gli standard ambientali e sensibilizza la filiera sulle buone pratiche d’uso dei sistemi di stampa, digitalizzazione e gestione documentale.

Il gruppo Comunicazione, guidato da Teresa Esposito, veicola i contenuti tecnici e i principali argomenti di interesse della filiera attraverso social network, newsletter, campagne pubblicitarie, incontri, seminari e webinar, producendo documenti informativi utili ai diversi pubblici di riferimento.

Il gruppo Pubblica Amministrazione e Transizione Digitale, guidato da Alberto Raviolo, cura le relazioni con le istituzioni che indirizzano la domanda di prodotti per la pubblica amministrazione, offrendo contributi tecnici e di sistema per la valorizzazione della transizione digitale del Paese. La commissione promuove inoltre lo sviluppo di una catena di fornitura autorizzata nell’ambito dei processi di acquisto della Pubblica Amministrazione.

Il Centro Studi ASSOIT, guidato da Giusi Garrano, mette a disposizione del mercato pubblico e privato informazioni aggiornate sull’andamento del settore e sulle tendenze tecnologiche, applicative, economiche ed ecologiche che caratterizzano i sistemi di stampa, digitalizzazione e gestione documentale.

La nuova Guida all’acquisto di consumabili per la Pubblica Amministrazione

ASSOIT annuncia contestualmente la disponibilità della nuova Guida all’acquisto di consumabili di stampa, cartucce toner e inchiostro per la Pubblica Amministrazione (DISPONIBILE QUI). La Guida è il risultato del lavoro della squadra PA e Transizione Digitale.

L’acquisto di consumabili di stampa da parte della Pubblica Amministrazione si colloca in un contesto normativo e tecnico articolato, caratterizzato da requisiti stringenti in materia di sicurezza dei prodotti, gestione delle sostanze chimiche e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

In tale ambito, assume particolare rilevanza la necessità di garantire procedure di approvvigionamento conformi, trasparenti e coerenti con i principi di efficacia, economicità e tutela ambientale. La nuova Guida ASSOIT è stata predisposta con l’obiettivo di supportare le stazioni appaltanti, e in particolare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nelle attività di verifica della conformità dei prodotti e di valutazione delle offerte, fornendo uno strumento operativo chiaro, strutturato e di immediata applicazione.

La guida si configura come una checklist tecnica e normativa, articolata per fasi, che consente di verificare la conformità dei consumabili ai requisiti previsti dalla normativa europea e dai CAM, nonché di supportare una valutazione consapevole sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico.

Attraverso un approccio sistematico e documentabile, il documento contribuisce a rafforzare la correttezza dell’azione amministrativa, favorendo scelte di acquisto informate e coerenti con il quadro normativo vigente.

“Questa evoluzione della nostra governance riflette la maturità raggiunta da ASSOIT, i gruppi di lavoro sono il cuore operativo dell’Associazione: dare loro una rappresentanza formale all’interno della giunta significa riconoscere il valore del lavoro collettivo e rafforzare la capacità di ASSOIT di essere un interlocutore autorevole per il mercato e le istituzioni. La nuova Guida all’acquisto di consumabili per la Pubblica Amministrazione è un esempio concreto di questo approccio: uno strumento tecnico, rigoroso, ed al tempo stesso pratico e funzionale pensato per rispondere a un’esigenza reale della filiera.” Questo il commento di Marcello Acquaviva, Presidente di ASSOIT.