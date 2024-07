Avnet Abacus vince l’European Distribution Silver Award 2023 di TDK

Avnet Abacus, tra le società attive in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici, oltre che di tecnologie complementari di punta come unità di potenza, accumulo di energia, wireless e sensori, e business unit regionale di Avnet, si è aggiudicata per la terza volta consecutiva uno dei prestigiosi premi TDK European Distribution Awards per il 2023, ricevendo il Silver Award nella categoria International Distributor. Questo riconoscimento testimonia l’ottima performance di Avnet Abacus nel canale e celebra la partnership strategica con TDK.

I premi TDK sono un segno distintivo dell’eccellenza nel settore della distribuzione. Il programma valuta i distributori in categorie quali prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali ed eccellenza operativa. I partecipanti vengono valutati in base al termine giapponese Senten Manten, che si traduce in “il punteggio perfetto”. Il premio Silver attribuito ad Avnet Abacus evidenzia la resilienza, l’adattabilità e l’impegno del distributore nel fornire ai clienti un servizio e un supporto eccezionali.

Matthias Schwendemann, Vice President Product Management, Avnet Abacus, ha commentato: “Essere premiati con il Silver Senten Manten di TDK in un anno così impegnativo è un onore straordinario. Riflette la dedizione del nostro team e la solidità della partnership con TDK. Questo riconoscimento alimenta la nostra motivazione al miglioramento continuo e guida i nostri sforzi di collaborazione con TDK per raggiungere obiettivi aziendali reciproci”.

Susanne Ertl, Vice President Sales Distribution Europe, TDK, ha osservato: “Ci impegniamo a coltivare delle relazioni forti e a mantenere una comunicazione aperta con i nostri distributori. Avnet Abacus rappresenta un ottimo esempio di questa partnership di successo”.

Avnet Abacus è un distributore autorizzato dell’ampia gamma di componenti elettronici passivi di TDK.