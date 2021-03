L’accesso alla piattaforma di Software Intelligence di Dynatrace tramite Microsoft Azure Marketplace consente alle organizzazioni di accelerare la trasformazione digitale

Dynatrace offre ora la sua piattaforma di osservabilità tramite Microsoft Azure Marketplace: i clienti Microsoft possono ora implementare facilmente l’osservabilità automatica e intelligente di Dynatrace per i loro ambienti Microsoft Azure e cloud ibrido attraverso un processo semplificato che copre tutto, dall’approvvigionamento alla distribuzione e configurazione automatizzate.

La collaborazione include anche attività congiunte di go-to-market, tra cui:

• i clienti di Microsoft Azure possono ora utilizzare il loro conto Azure per acquistare Dynatrace

• Microsoft e Dynatrace si stanno impegnando in attività di marketing congiunto, inclusi eventi, sponsorizzazioni e workshop sulle soluzioni per i clienti

• Microsoft e Dynatrace forniranno ai loro responsabili delle vendite incentivi di co-vendita per incoraggiare un’attività go-to-market semplice e unificata.

“Siamo lieti che Dynatrace abbia reso disponibile la sua piattaforma di osservabilità in Azure Marketplace, in modo che i clienti possano facilmente implementare l’osservabilità automatica e intelligente per i loro ambienti Azure e cloud ibrido”, ha affermato Casey McGee, Vice President of Global ISV Sales di Microsoft. “La piattaforma Dynatrace consente la trasformazione del business dei clienti fornendo informazioni in tempo reale sulle prestazioni e la sicurezza delle applicazioni, sull’infrastruttura sottostante e sulle esperienze degli utenti, in modo che possano concentrarsi sulla promozione dell’innovazione e sulla fornitura di nuovo valore”.

“Abbiamo progettato la piattaforma Dynatrace per consentire alle più grandi organizzazioni del mondo di accelerare la loro trasformazione digitale”, ha affermato Mike Maciag, Chief Marketing Officer della software house, nel commentare l’ampliamento della collaborazione con Microsoft. “Insieme a Microsoft, stiamo rendendo ancora più semplice per i nostri clienti comuni creare, distribuire e far crescere applicazioni in ambienti Azure e ibridi su larga scala. Oltre alle metriche, ai registri e alle tracce di osservabilità, il nostro approccio unico unifica AIOps e automazione continua per aiutare le organizzazioni a innovare più rapidamente e ottenere risultati di business migliori con maggiore efficienza e sicurezza”.