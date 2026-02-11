FRITZ! e San Valentino: quando una connessione stabile fa la differenza

Per molti, San Valentino è diventata l’occasione perfetta per trascorrere una serata a casa all’insegna di film in streaming, musica, videogiochi e luci soffuse. Che si tratti di una serie TV guardata insieme sul divano, di una playlist condivisa o di una videochiamata con chi è lontano, la rete domestica diventa una presenza centrale nella quotidianità e, in occasioni speciali come questa, anche nel tempo che si passa con la persona amata.

In questo scenario, la connessione Wi-Fi gioca un ruolo fondamentale: una serata che scorre senza interruzioni, senza buffering o cali di segnale contribuisce a rendere l’esperienza più piacevole. La rete di casa diventa così un’infrastruttura invisibile che accompagna momenti di intrattenimento, condivisione e relax, senza farsi notare.

Per rispondere a queste esigenze, FRITZ! propone soluzioni pensate per rendere la connessione domestica stabile, veloce e semplice da gestire. I FRITZ!Box, cuore della rete di casa, garantiscono una connessione sempre affidabile per streaming, musica e gaming, mentre i FRITZ!Repeater o FRITZ!Powerline estendono il segnale in modo uniforme in tutte le stanze, permettendo di muoversi liberamente senza perdere qualità di connessione. A completare l’esperienza, la gestione della Smart Home con le soluzioni FRITZ! consente di creare facilmente l’atmosfera ideale. Perché a San Valentino, come nella vita di tutti i giorni, una tecnologia che funziona senza pensieri lascia più spazio alle persone e ai momenti che contano davvero.

Quali prodotti per una serata senza problemi?

FRITZ!Box 4690

Il FRITZ!Box 4690 è il router di fascia alta ideale per una connessione domestica stabile e performante. Dotato di Wi-Fi 7 con velocità wireless fino a 7 Gbit/s e 1 porta WAN/LAN a 10 gigabit, 1 LAN a 10 gigabit, 3 LAN a 2,5 gigabit, distribuisce in modo efficiente la banda disponibile su tutti i dispositivi collegati, perfetto per serate di streaming in alta qualità o per gestire più attività contemporaneamente. Il dispositivo integra anche una base DECT per cordless e smart home e una porta USB 3.0 per archiviazione o stampanti, offrendo un’esperienza di rete completa e intuitiva.

FRITZ!Repeater 1700

Il FRITZ!Repeater 1700 estende la copertura del Wi-Fi 7 in ogni angolo dell’abitazione, garantendo connessioni affidabili anche lontano dal router grazie alla tecnologia FRITZ! Mesh. Con velocità Wi-Fi fino a 3.6 Gbit/s è l’alleato perfetto per eliminare i punti morti della rete domestica e mantenere fluidi streaming, musica e videochiamate ovunque ci si trovi in casa.

FRITZ!Powerline 1240 AX

Il FRITZ!Powerline 1240 AX trasforma ogni presa di corrente in un punto di rete ad alte prestazioni, permettendo di portare Internet ovunque in casa senza cavi aggiuntivi. Con velocità fino a 1 200 Mbit/s e porte LAN gigabit integrate, garantisce connessioni stabili anche dove il Wi-Fi fatica ad arrivare. Facile da installare e da integrare nella rete FRITZ! esistente tramite la tecnologia Mesh, è la soluzione perfetta per chi desidera sfruttare ogni angolo della casa senza compromessi.

FRITZ!DECT 440

Il FRITZ!DECT 440 porta nella rete domestica la gestione intelligente della smart home, permettendo di controllare luci, prese e altri dispositivi direttamente tramite FRITZ!OS o l’applicazione dedicata. Grazie al supporto DECT ULE, è possibile creare scenari personalizzati e regolare l’ambiente con semplicità, trasformando la casa in uno spazio confortevole e adattivo durante momenti speciali come una serata di San Valentino.