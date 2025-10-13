Ignition Italia: la nuova hub per la cybersecurity del Sud Europa

Ingecom, società del gruppo Exclusive Networks e Value Added Distributor (VAD) specializzato in soluzioni di cybersecurity IT, cybersecurity OT/ICS, IoT, IoMT e cyber intelligence, nasce nel 1996 a Bilbao. Negli anni la società è cresciuta e si è affermata in Europa con nuovi progetti imprenditoriali, aprendo nuove sedi a Madrid, Lisbona, Milano, Roma, Grecia, Malta e Cipro.

Oggi, a quasi 30 anni dalla sua nascita, Ingecom annuncia il rafforzamento della propria presenza nel Sud Europa con la nascita di IGNITION ITALIA, una nuova entità giuridica con sede nel nostro Paese, che diventerà il punto di riferimento diretto per tutte le attività e le transazioni commerciali sul mercato italiano.

Un percorso di crescita costante supportato dai partner

Alla guida di IGNITION Italia c’è Sergio Manidi, già da sei anni Country Manager di Ingecom Italia e figura chiave nello sviluppo del business nazionale. Manidi avrà il compito di consolidare la nuova identità del brand, rafforzare la collaborazione con partner e vendor strategici e posizionare IGNITION ITALIA come attore di primo piano nel panorama della distribuzione a valore nel settore della cybersecurity.

La nascita di IGNITION ITALIA è la conseguenza al percorso di crescita costante di Ingecom Ignition, arrivata in Italia sei anni fa per aiutare clienti e partner a differenziarsi, crescere e generare valore nel mercato della cybersecurity, della cyber intelligence e della compliance.

La storia dell’azienda è stata caratterizzata da grandi successi grazie alle soluzioni innovative, scalabili modulari e integrabili, create ad hoc per rispondere ad ogni esigenza, e al supporto costante dei partner.

Gli obiettivi di IGNITION ITALIA

IGNIGION ITALIA nasce per rispondere alla crescente richiesta di soluzioni avanzate di cybersecurity da parte di un mercato italiano sempre più esigente. Il nostro Paese, infatti, si conferma hub tecnologico di primaria importanza nel Sud Europa, con forti investimenti in innovazione digitale, IoT e infrastrutture critiche.

Sono questi gli obiettivi di IGNITION ITALIA, evidenziati da Sergio Manidi in occasione dell’evento di lancio:

Rafforzare la presenza nel Sud Europa;

Ampliare l’offerta di soluzioni integrate di cybersecurity IT e OT, in linea con le esigenze di settori strategici come energia, industria, sanità, finanza e pubblica amministrazione;

Crescita sostenibile, innovativa, condivisa;

Consolidare il ruolo di partner strategico dei principali vendor internazionali di cybersecurity, offrendo trasferimento di know-how, supporto tecnico specialistico e servizi a valore aggiunto;

Espandere la rete di MSSP e System Integrator;

Investire in formazione e programmi di abilitazione per il canale;

Potenziare i servizi a valore aggiunto: supporto tecnico, marketing e training;

Guidare la trasformazione digitale della distribuzione di sicurezza in Italia.

Ed è con questi obiettivi che IGNITION ITALIA intende posizionarsi come un attore di primo piano nello sviluppo dell’ecosistema della cybersecurity in Italia.

Dichiarazioni

Javier Modúbar, CEO di Ingecom, dichiara: “Siamo entusiasti della nascita di IGNITION ITALIA, che ci permetterà di essere ancora più vicini ai nostri partner italiani e di supportare al meglio il nostro ecosistema di vendor. Questa nuova fase sarà guidata da Sergio Manidi come Country Manager di IGNITION ITALIA”.

“La creazione di questa nuova entità rappresenta un traguardo significativo nel percorso di crescita del gruppo in Italia. Dopo sei anni di attività e una costante espansione, l’apertura di una società interamente dedicata al nostro Paese ci consente di rafforzare la vicinanza a partner e clienti, garantendo un supporto sempre più qualificato e tempestivo. La cybersecurity è oggi una priorità strategica per tutti i settori e il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione del mercato soluzioni innovative e servizi a valore aggiunto, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema sicuro, resiliente e competitivo. Sono onorato di poter guidare questa nuova fase e di consolidare il posizionamento di IGNITION ITALIA come punto di riferimento nel panorama nazionale“, commenta Sergio Manidi, Country Manager di IGNITION ITALIA.