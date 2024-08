Il numero del successo: 90 milioni di stampanti Epson EcoTank vendute

Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia, evidenzia in questa intervista i punti vincenti di EcoTank, a partire dal basso costo dell’inchiostro sino ad arrivare al minimo impatto ambientale, e delinea le iniziative per continuare a crescere.

90 milioni di stampanti vendute in dodici anni è indubbiamente un bel risultato. Come è nato il concetto EcoTank?

“EcoTank è un progetto nato inizialmente per favorire la diffusione delle stampanti nei mercati emergenti. Epson scelse di realizzare un prodotto di facile utilizzo, capace di abbassare drasticamente i costi di stampa e aumentare la praticità. Da qui la scelta di dotare la stampante di serbatoi ricaricabili con flaconi dal costo molto basso. Questo ci ha permesso anche di ridurre al minimo l’impatto ambientale perché l’inchiostro contenuto in un flacone equivale a quello di diverse decine di cartucce e i flaconi possono essere smaltiti semplicemente nella plastica (e non nei rifiuti speciali)”.

Con EcoTank avete ribaltato il paradigma della stampa. Come è stato possibile ribaltare questa situazione e arrivare al successo?

“Siamo stati i primi a introdurre il concetto delle stampanti con i serbatoi, ma cambiare le abitudini delle persone richiede tempo. Abbiamo fatto molta attività di formazione e investimenti per assicurare la presenza di promoter sui punti vendita a supporto dei nostri retailer, perché è importante spiegare al cliente che spendere un poco di più all’inizio porta ad un risparmio alto e concreto nel tempo. Va però anche detto che abbiamo introdotto formule di stampa in abbonamento – ReadyPrint – per cui il costo iniziale non è più una barriera. Al successo di EcoTank inoltre ha contribuito anche la continua evoluzione e crescita della linea, che ci ha permesso di avere modelli sia per la casa che per il lavoro. Dai primi tre modelli per la casa e il piccolo business introdotti in Italia nel 2014, oggi abbiamo una linea con oltre 40 soluzioni che spaziano dall’uso prettamente casalingo fino all’ufficio. Abbiamo versioni monocromatiche e a colori, con e senza scanner e fax, in formato A4 e A3 e anche stampanti fotografiche a 6 colori”.

Quali sono le iniziative che state sviluppando per supportare gli obiettivi di crescita?

“Epson ReadyPrint è un servizio in abbonamento che prevede l’invio automatico dell’inchiostro direttamente all’indirizzo del cliente prima che quello in uso si esaurisca, pagando una quota mensile che varia a seconda del piano scelto. È disponibile sia per utenti privati che per Partite Iva e permette di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa.

Ci sono due formule: ReadyPrint Flex è dedicato a chi usa le stampanti con cartucce e prevede la consegna del solo inchiostro, con piani di stampa a partire da 0,99 € al mese per 10 pagine; ReadyPrint EcoTank, invece, è il servizio di stampa che prevede la consegna di una stampante EcoTank in comodato d’uso direttamente a casa insieme agli inchiostri, a partire da soli 4,99 € al mese per 150 pagine e un costo di attivazione una tantum che dipende dal modello scelto. Inoltre, la garanzia è inclusa per tutta la durata dell’abbonamento.

Tutti i piani ReadyPrint sono flessibili: non ci sono contratti minimi e si può passare facilmente e in ogni momento da un piano all’altro in base alle effettive esigenze di stampa.

Ci si può abbonare a ReadyPrint online sul sito di Epson, oppure acquistando e attivando le card prepagate disponibili sulle principali catene Retail specializzate in elettronica di consumo”.