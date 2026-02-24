Sensormatic Solutions svela le tecnologie che trasformeranno il futuro del retail

Sensormatic Solutions, il principale portafoglio globale di soluzioni per il retail di Johnson Controls, sarà tra i protagonisti di Euroshop 2026, dove presenterà in anteprima le ultime innovazioni dedicate al mondo del commercio. In occasione del suo 60° anniversario, il brand attivo nell’analisi e nella tecnologia per il retail offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire le novità più recenti in materia di prevenzione delle perdite, analisi del traffico e gestione intelligente dell’inventario. L’appuntamento è al Padiglione 6, Stand C01, dal 22 al 26 febbraio 2026.

Shrink Analyzer

Shrink Analyzer, soluzione all’avanguardia prima nel suo genere e basata su cloud, introduce quattro nuove funzionalità basate sul machine learning: Track and Trace, Previsione delle Merci a Rischio, Previsioni delle Attività di Crimine Organizzato nel Retail (ORC) e Chat Bot. Questi aggiornamenti permettono di integrare e analizzare i dati operativi, offrendo ai retailer strumenti più precisi e mirati per la prevenzione delle perdite.

Le nuove funzioni lavorano in sinergia per aiutare a individuare il “cosa, quando e dove” delle perdite nel retail:

Track and Trace : utilizza il machine learning applicato ai dati di prodotto, alle fonti di origine, ai registri di vendita, ai codici EPC e agli insight ambientali esterni al negozio. Questo consente indagini più rapide, facilita l’identificazione degli articoli rubati nelle rivendite autorizzate e aiuta a raccogliere prove complete.

: utilizza il machine learning applicato ai dati di prodotto, alle fonti di origine, ai registri di vendita, ai codici EPC e agli insight ambientali esterni al negozio. Questo consente indagini più rapide, facilita l’identificazione degli articoli rubati nelle rivendite autorizzate e aiuta a raccogliere prove complete. Previsione delle merci a rischio : la dashboard dedicata mostra gli articoli più a rischio, il valore stimato delle perdite e le categorie maggiormente esposte. Offre anche lo storico delle perdite e un’analisi delle tendenze settimanali.

: la dashboard dedicata mostra gli articoli più a rischio, il valore stimato delle perdite e le categorie maggiormente esposte. Offre anche lo storico delle perdite e un’analisi delle tendenze settimanali. Previsioni delle Attività ORC : permette di prevedere quando potrebbero verificarsi eventuali furti, individuando le fasce orarie con la maggiore probabilità che tali eventi accadano, grazie all’analisi delle tendenze tra diversi punti vendita, regioni e territori.

: permette di prevedere quando potrebbero verificarsi eventuali furti, individuando le fasce orarie con la maggiore probabilità che tali eventi accadano, grazie all’analisi delle tendenze tra diversi punti vendita, regioni e territori. Chat Bot: Garantisce accesso 24/7 ad analisi contestualizzate sulla piattaforma Shrink Analyzer, sfruttando tecnologie generative, machine learning e dati operativi per rispondere alle domande, fornire suggerimenti e supportare gli utenti a comprendere meglio il proprio business. I retailer possono scegliere tra domande preimpostate o formularne di nuove, facilitando l’individuazione di pattern, l’analisi di anomalie e l’identificazione di nuove opportunità di miglioramento.

Hands Free Cycle Counting

I retailer che utilizzano la piattaforma di intelligenza dell’inventario TrueVUE Cloud di Sensormatic Solutions possono ottenere una migliore visibilità collegandosi al sistema di localizzazione in tempo reale AdvanTrack-600 di Keonn Technologies. Questa integrazione offre una visione più chiara della posizione, del movimento e delle scorte dei prodotti, aumentando il valore degli investimenti in RFID e migliorando la visibilità dell’inventario.

Hands Free Cycle Counting può potenziare le best practice di riassortimento, utilizzando servizi di localizzazione in tempo reale e le capacità avanzate dei lettori RFID Gen2X, abilitando un nuovo livello di intelligenza per i retailer. La tecnologia di sensori di localizzazione in tempo reale di Keonn, leader nel settore, può integrarsi con l’infrastruttura RFID e di gestione dell’inventario esistente di Sensormatic Solutions per catturare automaticamente e quasi in tempo reale il movimento delle merci tra le diverse aree.

In combinazione con le analisi end-to-end di TrueVUE Cloud, questi dati possono aiutare i retailer a:

Ottimizzare la visibilità e l’accuratezza dell’inventario. Con una precisione del 99%, TrueVUE Cloud mostra cosa è disponibile in magazzino, mentre AdvanTrack-600 indica dove si trova ogni articolo in tempo reale. Grazie a una precisione di localizzazione di 1-2 metri e una copertura fino a 60 m 2 per unità, questi sistemi possono ridefinire la gestione dell’inventario e l’integrità del planogramma.

Con una precisione del 99%, TrueVUE Cloud mostra cosa è disponibile in magazzino, mentre AdvanTrack-600 indica dove si trova ogni articolo in tempo reale. Grazie a una precisione di localizzazione di 1-2 metri e una copertura fino a 60 m per unità, questi sistemi possono ridefinire la gestione dell’inventario e l’integrità del planogramma. Migliorare le prestazioni del personale. Meno tempo speso dagli operatori per conteggi manuali o per cercare articoli fuori posto significa più tempo per assistere i clienti e vendere. Progettati per l’efficienza operativa, i sistemi AdvanTrack-600 catturano automaticamente i dati di localizzazione, riducendo la necessità di conteggi ciclici RFID manuali o di lunghe ricerche di scorte fuori posto.

Meno tempo speso dagli operatori per conteggi manuali o per cercare articoli fuori posto significa più tempo per assistere i clienti e vendere. Progettati per l’efficienza operativa, i sistemi AdvanTrack-600 catturano automaticamente i dati di localizzazione, riducendo la necessità di conteggi ciclici RFID manuali o di lunghe ricerche di scorte fuori posto. Aumentare le vendite. Dati integrati in tempo reale che evidenziano i pattern che portano ad abbandoni del carrello, esaurimenti di scorte e ribassi. I dati dei sensori AdvanTrack-600 possono aiutare i retailer a identificare e rispondere più rapidamente alle tendenze, migliorando la disponibilità sugli scaffali, riducendo gli sprechi, ottimizzando la disposizione dei prodotti e aumentando le conversioni.

Sensori Orbit AI e Telecamere Video AI

La funzione Store Guest Behaviours alimentata dall’AI sfrutta la tecnologia di Re-Identificazione (Re-ID) all’interno dei contapersone overhead Orbit AI e delle telecamere Video AI, offrendo ai retailer insight azionabili tramite ShopperTrak Analytics, per decisioni rapide e un aumento delle attività di vendita in negozio.

I sensori Orbit AI e le telecamere Video AI sono progettati per escludere dal conteggio il personale e il traffico non legato agli acquisti (senza utilizzare dati personali identificabili), fornendo metriche precise su cui i retailer possono fare affidamento per prendere decisioni strategiche.

Grazie a questi dati, le analisi Store Guest Behaviours di Sensormatic Solutions possono consentire ai retailer di:

Aumentare la conversione comprendendo i percorsi dei clienti: le analytics sul percorso d’acquisto rivelano come i clienti si muovono nel negozio, aiutando a ottimizzare layout e merchandising per incrementare le vendite.

le analytics sul percorso d’acquisto rivelano come i clienti si muovono nel negozio, aiutando a ottimizzare layout e merchandising per incrementare le vendite. Potenziare l’impatto del merchandising con insight in tempo reale sulla disposizione: i dati sulle preferenze di zona e sui tempi di permanenza mostrano quali espositori attirano attenzione e convertono, permettendo di ottimizzare il posizionamento dei prodotti.

dati sulle preferenze di zona e sui tempi di permanenza mostrano quali espositori attirano attenzione e convertono, permettendo di ottimizzare il posizionamento dei prodotti. Migliorare l’efficienza operativa con una gestione più intelligente del personale: le tendenze del traffico in tempo reale e i picchi di affluenza informano l’allocazione delle risorse, garantendo la copertura giusta al momento giusto per massimizzare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei clienti.