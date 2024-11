TrustBuilder sceglie Attiva come distributore esclusivo in Italia

Davanti alle nuove normative di cybersecurity le aziende hanno bisogno di tecnologie facilmente implementabili e, soprattutto, affidabili. Per rispondere a questa esigenza di mercato, TrustBuilder, specialista Europeo nelle soluzioni di sicurezza informatica, ha scelto Attiva come distributore esclusivo in Italia per le sue soluzioni software as a service di Multi-Factor Authentication (MFA) e Customer Identity and Access Management (CIAM). Le soluzioni TrustBuilder sono pensate per contrastare in modo proattivo le minacce informatiche e migliorare la gestione delle identità online, un’esigenza critica nell’era della trasformazione digitale e delle normative stringenti.

TrustBuilder MFA si integra facilmente nei sistemi esistenti, fornendo un ulteriore livello di protezione contro gli attacchi informatici. TrustBuilder CIAM, invece, consente una gestione avanzata delle identità digitali, garantendo al contempo un’esperienza utente fluida e sicura, elemento cruciale per le aziende che operano in settori regolamentati o che necessitano di gestire grandi volumi di utenti.

Questa nuova collaborazione punta a fornire alle imprese italiane, soprattutto nel settore enterprise, una risposta tempestiva anche ai requisiti delle nuove normative di sicurezza, come NIS2 e ISO27001, e ha inoltre l’obiettivo di soddisfare la necessità di una gestione sicura ed efficace delle identità digitali, in linea con le direttive DORA e PSD2.

I vantaggi della partnership tra TrustBuilder e Attiva

In sintesi, questa partnership strategica offre a rivenditori e system integrator:

Soluzioni leader di mercato per la sicurezza digitale e la gestione avanzata delle identità, ideali per aziende enterprise.

Ampie opportunità di integrazione con infrastrutture IT esistenti, grazie all’elevata compatibilità di TrustBuilder.

Supporto commerciale e tecnico dedicato attraverso la rete di Attiva, che assicurerà un’assistenza costante a tutti i partner di canale.

Un’offerta di valore per i clienti, grazie a tecnologie SaaS facili da integrare e scalabili, pensate per garantire la conformità normativa e ridurre i rischi di sicurezza.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di arricchire la nostra offerta tecnologica con le soluzioni avanzate di TrustBuilder,” ha commentato Lorenzo Zanotto, Business Unit Manager, Attiva Evolution. “In un contesto regolamentato come quello attuale, i nostri partner possono ora proporre tecnologie di semplice implementazione e che rispondono ai requisiti della NIS2, aggiungendo un ulteriore layer di sicurezza per i loro clienti, potenziando così il loro vantaggio competitivo.”