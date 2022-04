Dell al lavoro per consolidare il futuro del lavoro ibrido

Dell Technologies ha presentato un nuovo portfolio di end-point, accessori, software e servizi che consolidano il futuro del lavoro ibrido partendo dal presupposto che, oggi, le aspettative dei collaboratori rispetto alla tecnologia sono cambiate. Molte cose si danno per scontate e diventa essenziale creare una employee experience di alto livello.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Ed Ward, presidente Client Product Group di Dell Technologies: «Il lavoro ibrido è ormai uno standard consolidato. Quando il personale si sposta da un luogo di lavoro all’altro, garantire un’esperienza produttiva è la priorità. Il nostro nuovo portfolio, grazie agli ingenti investimenti fatti, privilegia ancora una volta la collaborazione, l’intelligenza e la sicurezza per rispondere alle nuove esigenze odierne e future».

Secondo una nuova ricerca di Dell Technologies, il 44% delle persone vorrebbe poter scegliere il proprio modello di lavoro e ricevere gli strumenti e l’infrastruttura necessari per svolgere le loro funzioni. Il nuovo portfolio di Dell è indirizzato a supportare i team IT a fornire gli strumenti migliori per ogni specifica esigenza.

Più intelligenza per uno stile di lavoro ibrido più efficace

Nel nuovo portfolio Dell, figura Dell Optimizer, una suite software basata su intelligenza artificiale che dà vita agli end-point più intelligenti al mondo con AI integrata in grado di offrire un’esperienza maggiormente collaborativa e personalizzata. Nuove funzionalità aumentano l’efficacia della forza lavoro ibrida, per le persone che lavorano in sedi differenti e si trovano ad affrontare crescenti rischi legati alla privacy e alle interruzioni.

Privacy: con una suite completa di nuove funzionalità Intelligent Privacy, gli utenti possono celare le informazioni sensibili presenti sul proprio schermo quando viene rilevata la presenza di uno sconosciuto, e il PC può automaticamente ridurre la luminosità dello schermo quando l’utente distoglie lo sguardo proteggendo la privacy dei dati e risparmiando energia.

con una suite completa di nuove funzionalità Intelligent Privacy, gli utenti possono celare le informazioni sensibili presenti sul proprio schermo quando viene rilevata la presenza di uno sconosciuto, e il PC può automaticamente ridurre la luminosità dello schermo quando l’utente distoglie lo sguardo proteggendo la privacy dei dati e risparmiando energia. Connettività: Dell Optimizer implementa la prima connessione multi-network connection al mondo che permette agli utenti di collegarsi contemporaneamente a due reti cablate o wireless per velocizzare il trasferimento dei dati e i download riducendo il buffering e abbattendo la latenza fin del 30%.

Dell Optimizer implementa la prima connessione multi-network connection al mondo che permette agli utenti di collegarsi contemporaneamente a due reti cablate o wireless per velocizzare il trasferimento dei dati e i download riducendo il buffering e abbattendo la latenza fin del 30%. Collaborazione: Dell Optimizer è dotato di una capacità neurale di cancellazione del rumore derivante dall’ambiente circostante così da ridurre ulteriormente il rumore di fondo.

Dell Optimizer introduce anche l’installazione modulare: utenti e amministratori IT hanno la flessibilità di poter scegliere quali funzionalità installare.

Amplificare ogni aspetto del lavoro

Dell ha lanciato nuovi prodotti per l’utenza business che ha bisogno di portabilità e prestazioni, integrando in tutti i modelli i processori Intel Core di 12′ generazione e le più moderne opzioni per la connettività come 5G e Intel Wi-Fi 6E.

Latitude 9430 è un laptop ultra-premium o 2-in-1 che si propone come il più piccolo PC per utenza business da 14″ in formato 16:10 con il miglior rapporto display e corpo del pc nella categoria degli end-point business da 14″. Disponibile in un nuovo color grafite metallizzato, è dotato anche di una nuova videocamera FHD per una qualità superiore per videoconferenze.

è un laptop ultra-premium o 2-in-1 che si propone come il più piccolo PC per utenza business da 14″ in formato 16:10 con il miglior rapporto display e corpo del pc nella categoria degli end-point business da 14″. Disponibile in un nuovo color grafite metallizzato, è dotato anche di una nuova videocamera FHD per una qualità superiore per videoconferenze. Estremamente portatile quanto robusto, il nuovo Dell Latitude 7330 Ultralight è il laptop premium da 13,3″ in formato 16:9 più piccolo e leggero al mondo. Con un peso di soli 0,967 kg, è dotato di tutte le porte necessarie per bilanciare la produttività all’interno di un fattore forma di alta qualità senza alcun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità.

è il laptop premium da 13,3″ in formato 16:9 più piccolo e leggero al mondo. Con un peso di soli 0,967 kg, è dotato di tutte le porte necessarie per bilanciare la produttività all’interno di un fattore forma di alta qualità senza alcun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità. Con un incremento delle videoconferenze che mette a dura prova i sistemi, i nuovi modelli della serie Latitude 7000 sono dotati di processori dalle prestazioni più elevate e da opzioni di memoria DDR5, e vantano migliori caratteristiche termiche e acustiche. A complemento dei nuovi 2-in-1 Latitude c’è la nuova Dell Premier Rechargeable Active Pen, la prima penna attiva al mondo con funzione di Tile location tracking che può essere localizzata via Bluetooth. Dell aggiornerà anche i modelli Latitude della serie 5000 e introdurrà un nuovo Latitude 3330.

I progettisti possono massimizzare le prestazioni e la portabilità con le nuove workstation mobili Dell e con le soluzioni dell’ecosistema.

La nuova Precision 5470 è la workstation mobile da 14″ più piccola, sottile e potente al mondo. Può essere equipaggiata in una configurazione che arriva a processori Intel Core i9 di 12′ generazione, 64GB di memoria DDR5, 4TB di capacità storage e una scelta di schede grafiche NVIDIA RTX A1000 Graphics. Dell ha introdotto anche le sue workstation mobili da 15″ e 17″ più piccole e sottili, le unità Precision 5570 e 5770.

è la workstation mobile da 14″ più piccola, sottile e potente al mondo. Può essere equipaggiata in una configurazione che arriva a processori Intel Core i9 di 12′ generazione, 64GB di memoria DDR5, 4TB di capacità storage e una scelta di schede grafiche NVIDIA RTX A1000 Graphics. Dell ha introdotto anche le sue workstation mobili da 15″ e 17″ più piccole e sottili, le unità Precision 5570 e 5770. I professionisti aziendali possono migliorare la qualità del loro lavoro con la definizione del 4K grazie ai nuovi Dell UltraSharp 32 e 27 4K USB-C Hub Monitor, i primi monitor al mondo dotati della rivoluzionaria tecnologia IPS Black che restituisce un contrasto vivace, neri profondi e un più ampio angolo di visione esaltando l’esperienza di utilizzo di un doppio monitor. Con il modello 16:10 Dell UltraSharp 30 USB-C Hub Monitor , questi monitor vantano un’ampia copertura del colore, la funzione ComfortView Plus per un superiore comfort visivo, capacità multitasking e una varietà di porte di connettività.

Nel passare da uno spazio di lavoro a un altro, i dispositivi e i servizi IT risultano essenziali per poter vivere un’esperienza semplificata.

Dell Dual Charge Dock è la prima docking station compatta per laptop al mondo dotata di funzione di ricarica wireless per smartphone e auricolari Qi compatibili in grado di supportare due monitor 4K, l’ideale per gli ambienti home office. Il nuovo Dell Thunderbolt Dock, con il suo design modulare, è facilmente aggiornabile dalla precedente generazione, completa rapidamente le ricariche via Thunderbolt 4 ed è ideale per collegare molteplici display 4K, dispositivi e periferiche in una tipica installazione da ufficio. La nuova Dell Universal Dock – particolarmente adatta agli spazi di lavoro condivisi – offre un’esperienza omogenea con qualsiasi laptop USB-C e vanta il più alto numero di porte in una dock universale.

Nell’era delle videoconferenze, i nuovi accessori Dell Speakerphone e Dell Slim Conferencing Soundbar sono lo speakerphone e la soundbar certificati Microsoft Teams più intelligenti al mondo, con funzione di cancellazione del rumore basata su AI per ridurre il rumore di fondo mantenendo la chiarezza della voce per un’esperienza audio più comprensibile.

Per gli amministratori IT che devono fornire agli utenti finali dispositivi customizzati in tempi rapidi, Dell ha ampliato il proprio servizio Connected Provisioning a 37 nuovi Paesi dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e all’Australia. Questo servizio di provisioning basato su cloud velocizza la configurazione dei dispositivi per renderli immediatamente utilizzabili.

Sostenibilità e sicurezza

L’impegno di Dell nei confronti della sostenibilità e della sicurezza è al centro di tutti i suoi prodotti. I nuovi portfolio Dell sono realizzati con una quantità ancora maggiore di materiali sostenibili, incluso l’impiego più innovativo del mondo di materiali sostenibili nei modelli Latitude della serie 5000. Il nuovo packaging composto al 100% da materiali riciclati e rinnovabili – e completamente riciclabile a sua volta – sarà utilizzato per tutti i nuovi laptop Latitude, i modelli Precision Mobile Workstation e i dispositivi XPS offrendo a Dell l’opportunità di avere un impatto su vasta scala.

Dell propone anche i PC più sicuri del settore – con protezioni basate su software, a monte di quelle del sistema operativo (OS), e basate su hardware, sottostanti a quelle dell’OS, a difesa delle minacce presenti e future. Una novità riguardante tutti i dispositivi Dell Latitude è la presenza della funzione Self-Healing Image Recovery per il ripristino dell’OS a seguito di un grave problema.