FRITZ!Fon M3: molto più che un cordless

Con il nuovo FRITZ!Fon M3, FRITZ! propone un telefono DECT versatile per chiamate comode, oltre a funzioni smart di controllo e opzioni multimediali. Grazie alla telefonia HD e a un suono naturale, il nuovo cordless offre una funzione vivavoce full-duplex per una qualità vocale perfetta. Il display monocromatico da 1,8 pollici, chiaro e ben leggibile, insieme alla tastiera illuminata, garantiscono un’elevata comodità d’uso. Con una lunga autonomia della batteria, una segreteria telefonica integrata e funzioni smart home, il FRITZ!Fon M3 rappresenta il complemento ideale per il FRITZ!Box – sia in ufficio, sia per lo smart working, sia per l’uso domestico. Il FRITZ!Fon M3 è disponibile da subito al prezzo consigliato al pubblico di 58,99 euro IVA inclusa.

Telefonia eccellente con la massima flessibilità

Le segreterie telefoniche integrate, con ascolto remoto e inoltro via e-mail, offrono la massima flessibilità. Inoltre, l’accesso fino a cinque rubriche telefoniche del FRITZ!Box e ai contatti online semplifica l’organizzazione. Grazie all’integrazione completa con il FRITZ!Box, tutte le funzioni telefoniche possono essere controllate centralmente e gestite con facilità.

Multimedia e smart home sempre a portata di mano

Oltre alle classiche funzioni di telefonia, il FRITZ!Fon M3 è un dispositivo multimediale completo: con un lettore multimediale integrato e il supporto per radio Internet, podcast e streaming musicale, offre un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento. Allo stesso tempo, consente di controllare facilmente la smart home: i dispositivi FRITZ!, come valvole termostatiche e prese intelligenti, possono essere gestiti direttamente dal telefono – per una maggiore comodità quotidiana ed efficienza energetica.

FRITZ!Box come base ideale

Il FRITZ!Fon M3 è il complemento perfetto per tutti i modelli FRITZ!Box dotati di base DECT integrata – per connessioni DSL, fibra ottica, cavo o rete mobile. Il FRITZ!Box mette a disposizione tutti i servizi dati e le funzioni di comfort tramite un’interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo. Tutti i dati vocali, audio e di controllo vengono trasmessi in forma crittografata tramite lo standard DECT. Quando è attiva la modalità DECT Eco, il FRITZ!Box e i cordless disattivano completamente la trasmissione radio DECT durante lo standby – per la massima efficienza e sicurezza.

FRITZ!Fon M3 in sintesi:

Comodo telefono DECT perfetto in combinazione con il FRITZ!Box

Supporta la telefonia HD per una qualità audio naturale

Display monocromo da 1,8″

Tastiera retroilluminata

Vivavoce full duplex

Lettore multimediale e controllo di dispositivi Smart Home

Accesso a diverse rubriche del FRITZ!Box e rubriche online

Varie segreterie, ascolto dei messaggi a distanza e inoltro via e-mail

Utilizzo intuitivo delle funzioni del FRITZ!Box

Ricezione di e-mail, feed RSS, web radio e podcast

Elenchi chiamate, chiamata di sveglia, baby phone, blocco suoneria

Crittografia di fabbrica della trasmissione vocale

Fino a 16 ore di conversazione, fino a 14 giorni di standby

Aggiornamento con nuove funzioni premendo un tasto

DECT Eco: disattivazione automatica delle onde radio in standby