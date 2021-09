I server PRIMERGY di Fujitsu ottengono la certificazione Windows Server 2022

I server Fujitsu PRIMERGY sono ora certificati e disponibili per Windows Server 2022, la nuova versione di uno fra i più diffusi sistemi operativi (OS) server nei data center di tutto il mondo.

Le novità introdotte dall’ultima versione di Windows Server comprendono la sicurezza multi-layer avanzata e una maggiore protezione nel lavoro da remoto. In combinazione con i server Fujitsu PRIMERGY, i clienti possono ottenere livelli di sicurezza ancora maggiori, assieme ad un superiore grado di flessibilità, di efficienza e di produttività, potendo fare affidamento su una piattaforma flessibile sulla quale modernizzare le applicazioni per mezzo dei container o implementare altri piani di migrazione IT in tutta tranquillità.

In Italia, i server della gamma PRIMERGY sono commercializzati in esclusiva assieme a tutti gli altri prodotti e soluzioni dell’offerta Fujitsu da FINIX Technology Solutions.

Il sistema operativo server più popolare del mondo

Windows Server fa girare il mondo digitale, in quanto piattaforma OS server preferita per i servizi e le applicazioni di natura critica. La sua posizione d rilievo all’interno del mercato dei data center, rende questa nuova release del sistema operativo server di Microsoft un traguardo significativo nel calendario d’innovazione dei responsabili di data center e di strategie IT.

Attenzione verso i crescenti pericoli della cybersicurezza

Con la crescente quantità di minacce alla cybersicurezza e la rapida escalation nell’impatto degli incidenti, la sicurezza rappresenta una delle principali priorità per i responsabili IT. Per questo motivo, FUJITSU Server PRIMERGY e Windows Server 2022 comprendono alcune nuove caratteristiche dedicate, quali Secured-Core Server, Secure Connectivity e Platform Firmware Resilience (PFR). Secured-Core Server combina un’efficace protezione dalle minacce e implementa la sicurezza multi-layer su hardware, firmware e sistema operativo. Secured-Connectivity aggiunge un ulteriore strato di sicurezza in transito, allo scopo di aumentare la protezione. Con PFR, infine, il sistema può mettere al riparo il firmware della piattaforma, rilevarne eventuali danni e ripristinarlo all’ultima configurazione corretta.

Maggior sicurezza per lavorare da remoto

Essere in grado di lavorare ovunque ci si trovi è oggi un fattore assai importante per numerose organizzazioni. In questi casi, la sicurezza dei dati e delle applicazioni aziendali si trova in cima alle priorità. Con Windows Server Remote Desktop Services, gli amministratori IT possono consentire facilmente agli utenti di accedere ad applicazioni e desktop indipendentemente da dove si trovino. La piattaforma implementa un accesso più sicuro alle applicazioni virtualizzate e ai desktop remoti, con una gestione semplificata. Grazie alle soluzioni integrate Remote Management Controller (iRMC) e Infrastructure Manager Software (ISM) di Fujitsu, i responsabili IT possono anche accedere ai propri data center ovunque e in qualunque momento, per ottenerne una visione integrata con controllo centralizzato.

Christian Leutner, VP & Head of Product Sales Europe di Fujitsu, ha dichiarato: “La trasformazione data-driven continua a compiere passi avanti mettendo i nostri clienti di fronte a nuove sfide. Maggiori volumi di dati devono essere elaborati, maggiori quantità di app e servizi devono essere disponibili e funzionare correttamente. Con Windows Server 2022 e i server Fujitsu PRIMERGY, gli utenti ottengono una combinazione perfetta con livelli di sicurezza ancora maggiori e prestazioni di sistema più elevate. La combinazione tra i server Fujitsu PRIMERGY, notevolmente apprezzati dai clienti per la loro comprovata affidabilità, e le nuove funzionalità di Windows Server 2022 mette a disposizione dei clienti un ambiente sicuro e a prova di futuro per i workload e le necessità di business di oggi e di domani”.

Danilo Rivalta, CEO di FINIX Technology Solutions, ha aggiunto: “In FINIX abbiamo messo da sempre il dato e la sua gestione attraverso infrastrutture solide e affidabili come i prodotti della linea PRIMERGY al centro della strategia nostra e dei nostri clienti e partner. Ancora di più oggi, la trasformzione data driven che stiamo proponendo ai nostri clienti come elemento abilitatore dell’innovazione porta con sé spunti di riflessione e prospettive per interpretare il presente e affrontare scelte cruciali che guardano al futuro: grazie alla nostra competenza nell’offrire le soluzioni basate sui server PRIMERGY siamo quindi in prima linea per supportare il Piano Cloud Nazionale”.

Le novità di Fujitsu PRIMERGY

La gamma x86 Fujitsu1 comprende due nuovi server PRIMERGY RX per i data center enterprise, una nuovissima serie PRIMERGY RX accelerata via GPU e due potenti nodi di calcolo con il rinnovato chassis PRIMERGY CX400 (2U), ideale per la virtualizzazione e le applicazioni di High Performance Computing in presenza di spazi limitati. La nuova generazione PRIMERGY è equipaggiata con una vasta gamma di processori Intel Xeon di terza generazione e memoria RAM ad alta velocità, accompagnati da miglioramenti tecnologici specifici come le memorie persistenti Intel Optane 200 Series, capacità grafiche avanzate e un nuovo supporto storage EDSFF per raggiungere un’inedita accelerazione dei workload. Gli stessi workload possono avvalersi di una rinnovata infrastruttura di backend per la collaborazione e il messaging, la virtualizzazione, i database e i carichi grafici intensivi.

Una piattaforma con le capacità per supportare i workload business-critical e aumentare la velocità di sviluppo

Vijay Kumar, Director of Product Marketing di Microsoft, ha commentato: “I clienti usano Windows Server per far girare applicazioni distribuite e su larga scala. Per questa piattaforma, Microsoft si è concentrata sulle capacità e sui tool che migliorano il supporto dei workload business-critical. Windows Server 2022 aggiunge diversi miglioramenti di piattaforma, come la sicurezza multi-layer avanzata e le capacità ibride Microsoft con container Windows e Azure”.

Disponibilità e prezzi

I primi server PRIMERGY certificati per Windows Server 2022 saranno disponibili in Italia a partire da novembre presso FINIX Technology Solutions. I prezzi varieranno a seconda delle specifiche.

Note

1 I sistemi FUJITSU Server PRIMERGY sono server x86 standard ottimizzati per qualsiasi workload ed esigenza di business. Dal momento che non esiste un’unica soluzione server in grado di rispondere a tutte le necessità possibili, Fujitsu mette a disposizione un ampio portafoglio di server composto da tower server espandibili, server rack-mount versatili, server multinodo ottimizzati in termini di densità e server GPU appositamente costruiti per i requisiti della AI. Sebbene tutti questi sistemi siano progettati per gestire molteplici workload, ciascun server è ottimizzato per specifiche casistiche d’utilizzo. I sistemi FUJITSU Server PRIMERGY possono essere ordinati in Italia tramite FINIX Technology Solutions.