M12: il connettore con Push-Lock di Murrelektronik

Murrelektronik arricchisce il proprio portfolio di soluzioni con il nuovo connettore M12 dotato di tecnologia Push-Lock. L’obiettivo è quello di coniugare il concetto di collegamento rapido e semplice realizzando un connettore innovativo.

La tecnologia a molla Push-Lock è stata studiata per consentire una connessione robusta e affidabile, resistente a forti urti e vibrazioni, per qualsiasi tipologia di trasmissione, sia segnali che dati e alimentazione.

M12: collegamento semplice, veloce, senza attrezzi

Con il sistema Push-Lock collegare i connettori a cablare M12 è molto semplice poiché non è necessario alcun utensile. Infatti, il corpo connettore realizzato in materiale plastico ad alta resistenza è dotato di leve di contatto che consentono un agevole collegamento: i conduttori flessibili o con una sezione maggiore possono essere inseriti nell’alloggiamento e bloccati in modo semplice e sicuro aprendo e chiudendo le relative leve mentre nel caso di conduttori rigidi e/o dotati di puntalino è possibile un inserimento diretto senza apertura delle leve.

Inoltre, le leve di contatto sono contrassegnate con colori e i singoli alloggiamenti dei conduttori numerati: con questo sistema sia l’assegnazione che l’identificazione di ogni singolo cavo è enormemente semplificata così come gli errori di cablaggio che possono essere ridotti in modo considerevole.

Analogamente agli altri sistemi Murrelektronik di connessione, anche i connettori Push-Lock sono disponibili in varie configurazioni: A, D o L-Code, con attacco diritto o a 90°, a 4 o 5 poli, in versione schermata o non schermata. Il sistema Push-Lock è in grado di connettere cavi con sezioni che partono da 0,08 (con puntalino) fino a 2,5 mm2 (senza puntalino).