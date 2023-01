Pannello web Eaton per la visualizzazione ottimale da remoto

Per una visualizzazione da remoto di alta qualità Eaton ha presentato XH300, il nuovo pannello web che combina prestazioni elevate e design accattivante in un unico dispositivo.

Grazie al potente processore quad core e all’ampia memoria di lavoro, il pannello è in grado di visualizzare anche i contenuti web più complessi. Oltre al robusto display, disponibile in tre diverse dimensioni, il pannello web XH300 presenta un design elegante e moderno che si integra perfettamente con qualsiasi sistema, dalla costruzione di macchine e automazione degli edifici, alla smart home e alle applicazioni IoT.

Le visualizzazioni Web basate su standard aperti come HTML 5 consentono di accedervi anche da dispositivi mobili standard come smartphone o tablet. Sono quindi sempre più utilizzate nelle soluzioni di automazione intelligenti e collegate in rete in un’ampia gamma di applicazioni. La visualizzazione da remoto implementata dal nuovo pannello web XH300 di Eaton risulta accattivante e di facile utilizzo, sia direttamente sulla macchina in ambienti industriali difficili, sia su distributori automatici nel settore dei beni di consumo o in applicazioni per la casa intelligente.

Il pannello web XH300 è dotato di un display premium ad alto contrasto che, grazie all’ampio angolo di visione di 85°, restituisce un’immagine cristallina anche in condizioni di luce ambientale intensa, indipendentemente dal luogo in cui viene utilizzato. Il display touch capacitivo è disponibile nelle versioni da 7, 10 e 15 pollici. Inoltre, con una durata di oltre 50.000 ore (a 25°C), il display a LED assicura un’elevata qualità dell’immagine, che dura negli anni. Il pannello web per la visualizzazione da remoto utilizza il collaudato alloggiamento della serie di pannelli touch XV300, inoltre lo schermo in vetro temperato liscio e la parte anteriore priva di fessure e bordi arricchiscono il sistema. I dispositivi sono disponibili con protezione IP65 nella parte anteriore, in grado di proteggere da getti d’acqua e polvere.

Grazie alla tecnologia multitouch capacitiva, il pannello web XH300 può essere utilizzato in modo intuitivo come uno smartphone o un tablet. Il potente processore quad-core da 1,8 GHz assicura che i requisiti di sistema possano venire soddisfatti anche in futuro, consentendo di modificare rapidamente le immagini e la composizione di visualizzazioni complesse con elementi multimediali. Con 8 GB di memoria eMMC e 1 GB di RAM, il pannello web XH300 è veloce e facile da utilizzare e offre prestazioni di sistema elevate con tempi di risposta brevi. XH300 si basa su Linux Yocto, un sistema operativo flessibile e affidabile. Il browser Web Chromium supporta HTML5 e carica anche siti Web complessi in modo rapido e fluido, che si tratti di dashboard da applicazioni cloud o visualizzazioni in esecuzione su dispositivi locali con server Web integrato. Questa funzione è particolarmente utile se si utilizzano i PLC modulari della serie XC o i convertitori di frequenza DM1 di Eaton: una volta collegati al pannello web XH300 tramite Ethernet, questi dispositivi possono essere utilizzati per visualizzare con rapidità i dati operativi o le visualizzazioni web.

Il pannello web XH300 può essere installato in formato verticale o orizzontale, mentre l’alimentazione viene fornita tramite una connessione a 24 volt DC. L’interfaccia Ethernet per la trasmissione dei dati semplifica notevolmente la pianificazione, l’installazione e la manutenzione. Inoltre, è disponibile anche una porta USB. Durante la messa in servizio, l’utente viene supportato in modo ottimale dal tool di configurazione integrato.

Come sottolineato da Luca Vismara, Product Manager Drives di Eaton Italia: «Intuitivo e facile da utilizzare, il nuovo pannello web XH300 consente una visualizzazione da remoto agile dei contenuti web, anche quelli più complessi, semplificando notevolmente le attività di visualizzazione e controllo. Il potente processore quad core e l’ampia memoria di lavoro garantiscono maggiore efficienza e velocità di elaborazione, adattandosi a tutti i diversi ambienti, da quelli industriali difficili fino alle applicazioni per le smart home».

Il pannello web XH300 è già disponibile, mentre l’approvazione UL è prevista per il primo trimestre del 2023.