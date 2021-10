Patton continua a migliorare le funzionalità di Patton Cloud e potenzia la Unified Communication dei clienti

Patton, produttore statunitense di soluzioni per le comunicazioni All-IP, cloud e Unified Communication, continua a migliorare le funzionalità della piattaforma di network management Patton Cloud a supporto della gamma di prodotti SBC e Gateway SmartNode potenziando la Unified Communication dei clienti.

Patton Cloud è un rivoluzionario servizio web based che accelera e aiuta i fornitori e le organizzazioni di servizi di gestione (MSO) a effettuare la transizione verso servizi convergenti di rete ALL-IP, IoT e telefonia.

Basato su una piattaforma semplice e intuitiva centralizzata in cloud, Patton Cloud fornisce un set di funzioni complete per la gestione da remoto degli SBC e Gateway Patton di ultima generazione installati in rete e presso i clienti ed è progettato per integrarsi senza problemi con i sistemi e i processi di gestione della rete già esistenti.

Gestire, configurare, monitorare, analizzare ed eseguire troubleshooting da remoto: quando un SBC è connesso a Patton Cloud è possibile, con pochi clic, ottenere informazioni approfondite e in tempo reale su ciò che sta accadendo in termini di connettività, rete, qualità dei servizi che attraversano la rete WAN e LAN dei clienti, il tutto con la massima rapidità e sicurezza.

I principali benefici di Patton Cloud



Dashboard intuitiva che mostra i dispositivi registrati, il modello dello SmartNode, il firmware e la posizione, le statistiche sullo status dei dispositivi e sui guasti .

le statistiche sullo status dei dispositivi e sui guasti Configurazione automatica con le funzioni “zero touch provisioning”. Nessuna configurazione manuale, spesso soggette a errori e dispendiose in termini di tempo, e supporto in tempo reale.

Gestione Firmware, verifica e aggiornamento del firmware in modo semplice e rapido.

Allarmi e notifiche, numerose opzioni per attivare controlli automatici di funzionamento e parametri per una gestione proattiva degli apparati e dei servizi al cliente.

Licenze in pool, a canone annuale, alternative rispetto alla tradizionale licenza vincolata all’hardware, che consente nuovi modelli di business e di gestione con ottimizzazione degli investimenti e maggiore flessibilità operativa.

alternative rispetto alla tradizionale licenza vincolata all’hardware, che consente nuovi modelli di business e di gestione con ottimizzazione degli investimenti e maggiore flessibilità operativa. API per integrare le funzioni di Patton Cloud con sistemi di terze parti e a disposizione nella versione di servizio Professional.

Le nuove funzionalità avanzate introdotte da Patton per l’analisi e la gestione remota dei servizi, sono:

Visualizzazione di chiamata, questa nuova funzione rileva dopo l’attivazione tutti i dati della per la trasmissione VoIP che vengono salvati e valutati in tempo reale nel cloud: informazioni sulla connessione, chiamate registrate, codec utilizzati e tecnologie utilizzate (ad esempio da ISDN a SIP) consentiranno di determinare facilmente le cause di eventuali chiamate perse o di ridotta qualità leggendo i dati e la grafica.

Rilevamento e gestione dei dispositivi LAN, grazie a questa funzionalità i dispositivi collegati alla rete locale vengono individuati e riconosciuti facilmente, così come lo status del dispositivo stesso, consentendo anche la gestione di apparati sulla LAN del cliente come stampanti, telefoni, accessi wi-fi e altri.

I piani di servizio proposti da Patton Cloud hanno una durata di 12 mesi e ciascun piano include un numero diverso di dispositivi e funzionalità, a seconda delle esigenze del singolo cliente, sono disponibili 4 profili di servizio:

1. Basic (5 dispositivi gestiti, gratuito)

2. Standard

3. Advanced

4. Professional

La piattaforma di network management orchestration Patton Cloud può essere provata gratuitamente, è sufficiente una semplice richiesta a QUESTO LINK e Patton attiverà per 90 giorni senza costi il profilo Professional dotato di tutte le funzioni.