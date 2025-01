Performance DDR5: da PNY un kit di memoria di nuova generazione

PNY, azienda operante da oltre 35 anni nel settore delle memorie, annuncia l’imminente arrivo della sua nuova RAM DDR5 ad alte prestazioni per PC portatili. La PNY Performance DDR5 sarà presto disponibile in kit da 64GB (2x32GB) e 32GB (2x16GB). Progettato per gli appassionati di tecnologia, i creatori e i giocatori che esigono prestazioni impareggiabili, qualità premium e velocità da capogiro, questo nuovo modulo di memoria sfrutta la potenza delle DDR5, funziona a 5600MHz e presenta una latenza CAS di 46,3. 2

Performance DDR5 offre una velocità di 5600 MHz

PNY Performance DDR5 è costruita per supportare la crescente gamma di schede madri compatibili con il nuovo standard di memoria DDR5. Questa tecnologia all’avanguardia introduce una serie di nuove funzionalità precedentemente non disponibili o limitate nelle precedenti generazioni di memorie per PC portatili. La DDR5 consente moduli a densità più elevata, con capacità fino a quattro volte superiori per modulo rispetto a DDR4 e supporta frequenze standard più elevate. La memoria Performance DDR5 di PNY offre velocità di 5600 MHz per prestazioni eccezionali e sarà presto disponibile in kit da 64 GB (2×32 GB) e 32 GB (2×16 GB).2

Ricchi di funzionalità

I moduli DDR5 funzionano a una tensione ultrabassa di 1,1 volt e sono dotati di supporto ECC on-die che ne aumenta l’efficienza. Le memorie DDR4 esistenti si affidano alla scheda madre per gestire la conversione della tensione, ma le DDR5 supportano tale conversione sul modulo, con conseguente minore usura della tensione e minore generazione di rumore. Grazie al PMIC (Power Management IC) on-module, le memorie Performance DDR5 offrono una gestione dell’alimentazione migliorata, con un margine più ampio per le regolazioni della tensione e una maggiore efficienza.

Specifiche del prodotto

Frequenza: 5600MHz (PC5-44800)2

Capacità: Kit da 64 GB (2×32 GB), Kit da 32 GB (2×16 GB)

Tensione: 1,1 V

Latenza CAS: 46

Garanzia: Limitata a vita.

Disponibilità di PNY Performance DDR5

I nuovi kit di memoria PNY Performance DDR5 per notebook saranno presto disponibili nelle versioni da 64 GB (2×32 GB) e 32 GB (2×16 GB).