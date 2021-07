Il settore energetico si sta trasformando. Di pari passo stanno aumentando i requisiti tecnici per l’uso sostenibile delle risorse, nonché la produzione di energia decentrata o infrastrutture per la ricarica elettrica. La trasformazione dei sistemi energetici per creare la Smart Grid richiede che questi siano collegati in rete in modo intelligente. Attraverso lo sviluppo della Smart Grid si avrà un sistema di gestione dell’energia capillare formato da tante piccole potenze e collegato in rete, questo permetterà alle aziende del settore di creare nuove strategie e di generare business attraverso soluzioni di risposta alle esigenze del mercato Energy & Power.

La capacità delle aziende del settore di adattarsi a questo cambiamento in modo più rapido e flessibile, migliorando continuamente le soluzioni offerte, è ora più critica che mai. Sono necessarie nuove strategie. Vediamo a cosa ha pensato Rittal.

Nuove soluzioni e nuove competenze

Lo sviluppo sostenibile delle risorse impone una trasformazione del sistema energetico attraverso performance tecniche di altissimo livello, generazione decentrata dell’energia, sistemi di accumulo e infrastruttura per la ricarica elettrica.

L’e-Mobility, per esempio, cambierà la nostra vita quotidiana e avrà un impatto radicale sul modo in cui riforniremo i nostri veicoli. Nella maggior parte dei casi, i veicoli non saranno caricati in centri specifici come per esempio le stazioni di servizio, ma semplicemente dove sono parcheggiati: al lavoro, a casa o al supermercato. L’infrastruttura di ricarica dovrà essere capillare e posizionata in ogni area adibita a parcheggio.

Le soluzioni Rittal si trovano in ogni tipo di sistema di produzione di energia, nelle stazioni di trasformazione, nei quadri di bassa tensione, nelle infrastrutture di ricarica elettrica e nelle applicazioni di stoccaggio di energia. Rittal offre un sistema modulare da 19″ oltre a guide e ripiani adatti per carichi pesanti, per ogni tipo di batteria.

Rittal, con la sua pluriennale esperienza nel mercato dell’energia e una gamma innovativa di soluzioni, supporta l’implementazione di misure per risparmiare tempo e costi lungo l’intera catena del valore, dall’ingegneria alla costruzione efficiente e parzialmente automatizzata di quadri elettrici, fino al servizio.

Con la creazione della nuova business unit “Energy & Power Solutions”, Rittal vuole presentarsi in questo mercato con l’esperienza accumulata nel corso di diversi decenni in numerosi progetti di successo nel settore energetico. E’ possibile trovare prodotti e soluzioni Rittal in ogni settore dell’industria energetica, dalla generazione e trasmissione di energia al consumo.

La gamma si estende dagli armadi, ai sistemi di distribuzione di energia e climatizzazione, fino alle soluzioni per Infrastrutture IT e soluzioni software di Eplan per la progettazione e la pianificazione del sistema.

“Con questa nuova business unit, stiamo ampliando la nostra esperienza in prodotti e soluzioni per il mercato dell’energia. L’obiettivo è quello sviluppare e migliorare soluzioni collaborando con i nostri clienti, presentandole al mercato in modo sempre più veloce”, afferma Uwe Scharf, Managing Director of Business Units and Marketing di Rittal.

Dal gemello digitale al funzionamento sicuro

Per una distribuzione di energia sicura e flessibile, ad esempio, Rittal offre i quadri di bassa tensione VX25 Ri4Power per impianti e sistemi, nonché il sistema di sbarre RiLine per applicazioni sia in corrente continua (DC) e sia in corrente alternata (AC). Tool di ingegneria intelligenti e configuratori semplificano la pianificazione efficiente dei sistemi di controllo dei quadri elettrici, nonché la generazione automatica di documenti e verifiche di progetto. Le unità di raffreddamento ad elevata efficienza energetica riducono al minimo il consumo interno sia nella generazione di energia che nella trasmissione.