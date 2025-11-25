Smarther2 di BTicino: risparmio energetico intelligente fino al 25%

Con l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, si prospetta la necessità di gestire il riscaldamento di casa in modo da evitare sprechi di energia e costi eccessivi in bolletta. In quest’ottica, il termostato connesso Smarther2 di BTicino si rivela un prezioso alleato.

Questi dispositivi, che si connettono alla rete Wi-Fi domestica, consentono una personalizzazione e un controllo sempre più accurato della gestione della temperatura: oltre alle funzionalità base come l’accensione e lo spegnimento in determinati orari, i termostati smart permettono di adattare le proprie funzioni alle esigenze delle persone, monitorare i consumi e ottimizzarli. Inoltre, la funzione “Autoadapt” anticipa o posticipa l’accensione per garantire il miglior confort con il minor consumo energetico.

Risparmio in bolletta e consumi consapevoli

Il vantaggio più evidente di Smarther2 è il risparmio energetico. La capacità di ottimizzare l’accensione dell’impianto e di monitorare i report sull’energia utilizzata permette infatti di tagliare drasticamente gli sprechi.

Secondo le rilevazioni di BTicino, infatti, i termostati di questo tipo garantiscono un’ottimizzazione diversa a seconda della tipologia di edificio in cui vengono installati e utilizzati, grazie al controllo automatico del riscaldamento sulla base dell’orario e delle condizioni esterne. A partire da un risparmio del 18% nel caso di edifici non isolati, si arriva fino al 25% nel caso di un edificio non isolato con impianto domotico adattivo.

Gestione semplice e intuitiva

Grazie alla gestione con l’app Home + Control, è possibile tenere sotto controllo il consumo del riscaldamento tracciando la temperatura (ambiente e set point) e il tempo di accensione. Impostando notifiche predefinite, oppure personalizzandole in base alle proprie esigenze.

Attraverso l’app possono essere inoltre creati programmi per regolare il termostato adattandone le funzioni alle proprie abitudini e alle proprie esigenze, su base giornaliera o settimanale. Ad esempio, con “Away”, il termostato si spegne quando si ha la necessità di lasciare casa, per poi riaccendersi prima del rientro. Oppure, a seguito di un rientro a casa imprevisto, con “Boost” è possibile accendere con un click il riscaldamento per un tempo limitato (30, 60 o 90 minuti) al di fuori della programmazione impostata.

Smarther2 è compatibile con i principali assistenti vocali: è possibile chiedere a Siri, Google Assistant o Amazon Alexa di regolare la temperatura desiderata usando semplicemente la voce.

Termoregolazione a zone e comfort domestico

Lo Smarther2 è infine compatibile con le valvole termostatiche intelligenti Netatmo, da posizionare sui singoli termosifoni. A loro volta, le valvole permettono di impostare la temperatura desiderata in ogni stanza grazie ai sensori integrati, confrontando la temperatura misurata con quella impostata, regolando di conseguenza il flusso di acqua nel termosifone.