TCL ispira il futuro a IFA 2024

TCL, specialista globale nell’elettronica di consumo, ha presentato la sua ultima linea di prodotti alla Conferenza Stampa Globale di IFA 2024, sottolineando il continuo impegno dell’azienda nell’innovazione dell’intrattenimento domestico, la tecnologia mobile e il living connesso. Nella cornice del ‘Cube’, un luogo inedito, TCL ha svelato prodotti pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori e offrire esperienze migliorate attraverso una vasta scelta di dispositivi.

Il Cube è un’installazione distintiva, simbolo dell’impegno del brand a ‘Ispirare la Grandezza’. Posizionato all’esterno dell’arena principale di IFA, il design minimalista del Cube e il colore caratteristico di TCL rappresentano un’affermazione creativa e potente dell’impegno dell’azienda nel settore. Il Cube non è solo un’esposizione, ma anche espressione della dedizione di TCL all’innovazione e all’eccellenza del design. All’interno del Cube, i visitatori possono vivere in prima persona le ultime novità e innovazioni di TCL, in un ambiente che riflette l’approccio all’avanguardia dell’azienda alla tecnologia e al design.

Una visione di crescita e innovazione

Carlos Li, CEO di TCL EUBG, ha aperto l’evento parlando della straordinaria crescita di TCL nel mercato europeo e della visione futura del brand. Ha sottolineato le priorità strategiche alla base dello sviluppo dei prodotti TCL, tra cui un costante impegno a offrire soluzioni di qualità, migliorare l’esperienza d’utilizzo e promuovere iniziative di sostenibilità. Li ha inoltre evidenziato come il focus di TCL sulle innovazioni pionieristiche stia plasmando la prossima generazione di elettronica di consumo, garantendo che il brand continui a soddisfare e superare le aspettative in un panorama tecnologico in continua evoluzione.

“Nel celebrare 25 anni di successi internazionali, riflettiamo sui nostri traguardi e guardiamo al futuro con entusiasmo”, dichiara Li. “Siamo impegnati a fornire prodotti che non solo soddisfino le aspettative dei nostri consumatori, ma che spingano anche i limiti di ciò che è possibile nell’elettronica di consumo”.

TCL ha colto l’occasione per ringraziare i partner delle squadre nazionali di calcio europee di TCL—Spagna, Italia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia—per aver portato giochi emozionanti, gioia e lo spirito sportivo ai fan di tutto il mondo. La squadra campione d’Europa, la Nazionale di Calcio della Spagna, ha inviato i suoi saluti tramite un video.

Avanzamenti nell’Intrattenimento domestico

Sottolineando l’impegno di TCL a migliorare l’intrattenimento domestico attraverso tecnologie all’avanguardia, l’azienda ha presentato il modello di punta X11H QD-Mini LED TV e l’innovativo TCL NXTFRAME TV, concentrandosi sui progressi tecnologici che questi modelli portano sul mercato.

I TV QD-Mini LED serieX11H rappresentano i modelli più avanzati di TCL, in grado di offrire un’esperienza cinematografica domestica in grandi formati senza pari, grazie agli ultimi sviluppi della tecnologia QD-Mini LED, che garantiscono immagini vivide, nitide e immersive.

Il TV TCL NXTFRAME si distingue come elemento centrale della nuova gamma TCL. Questo modello non solo offre prestazioni visive eccezionali, ma trasforma anche gli spazi abitativi in gallerie d’arte immersive. Il TV NXTFRAME non è solo un televisore; è un pezzo di design che si integra perfettamente nell’ambiente domestico, offrendo agli utenti una combinazione unica di tecnologia all’avanguardia ed espressione artistica.

Entrambi questi nuovi TV sono dotati di audio Bang & Olufsen, i cui rappresentanti si sono uniti a TCL sul palco per sottolineare la collaborazione. Questa partnership combina la tecnologia avanzata di display di TCL con l’eccellenza audio di Bang & Olufsen, garantendo che sia il TCL NXTFRAME TV che la Serie X11H offrano un’esperienza di intrattenimento domestico eccezionale, unendo immagini straordinarie a una qualità del suono di livello mondiale.

“Questa collaborazione apre importanti opportunità per entrambi i brand. Lavorando insieme, offriamo esperienze sonore ai clienti di TCL, migliorando l’esperienza complessiva del prodotto”, ha dichiarato Duncan McCue, Vice Presidente dello Sviluppo del Business e delle Partnership Strategiche. “Allo stesso tempo, dimostra ulteriormente il nostro impegno nell’espansione delle nostre partnership di licenza”.

Infine, la Serie QD-Mini LED C765 è progettata per elevare l’intrattenimento domestico con una combinazione di tecnologia Mini LED di sesta generazione e pannello QLED PRO, offrendo immagini 4K HDR di alta qualità, contrasti nitidi e colori vividi. Disponibile in varie dimensioni, dal 55 al 98 pollici, i TV di questa serie sono la soluzione ideale per godersi al massimo film, sport e gaming, grazie a caratteristiche avanzate come Refresh Rate a 144Hz, funzione Game Accelerator a 240Hz in Full HD e supporto per HDR10+ e Dolby Vision IQ, oltre a un comparto audio di qualità con la firma di Onkyo, subwoofer integrato e supporto Dolby Atmos. La serie C765 integra Google TV con controlli vocali Google Assistant hands-free per un’esperienza smart TV intuitiva e personalizzata. Il design elegante e senza cornice, con uno stand centrale regolabile in altezza, la rende una raffinata aggiunta a qualsiasi ambiente domestico.

TCL: innovazioni nella tecnologia mobile

TCL ha svelato gli ultimi progressi nella tecnologia mobile, con particolare attenzione alla serie NXTPAPER 50. Questa gamma innovativa mette in risalto la salute visiva e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, riflettendo l’ambizione continua di TCL di migliorare il comfort e la produttività degli utenti.

La serie TCL 50 NXTPAPER è dotata della tecnologia NXTPAPER 3.0, che offre uno schermo ottimizzato per la visione prolungata senza affaticare gli occhi. Lo schermo ha un effetto simile alla carta che riduce significativamente la luce blu e i riflessi, garantendo un’esperienza di visione più confortevole in varie condizioni di illuminazione. Inoltre, la serie integra funzionalità AI in collaborazione con Microsoft, tra cui avanzate capacità di elaborazione del testo, gestione efficiente delle riunioni e revisione fluida dei contenuti.

Plasmare il futuro della tecnologia di consumo

La conferenza stampa si è conclusa con un messaggio chiaro: TCL non si limita a tenere il passo con il futuro, ma lo sta attivamente plasmando. Con innovazioni continue in tutto l’ampio portafoglio di prodotti, TCL è ben posizionata per soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori di oggi, fissando nuovi standard nel settore.

I prodotti di TCL saranno esposti a IFA 2024, dove i partecipanti potranno vivere in prima persona il futuro dell’intrattenimento domestico, della tecnologia mobile e dello smart living. Questo evento ribadisce la leadership di TCL nell’integrare tecnologia avanzata e design nella vita quotidiana.