Western Digital: tecnologia Flash a supporto delle pmi

Secondo l’IDC 2021 FutureScape, entro il 2021, almeno il 70% delle piccole e medie imprese (PMI) che hanno investito in soluzioni digitali utilizzeranno un modello di lavoro ibrido, con una parte preponderante del lavoro da remoto¹.

Questa situazione può creare nuove sfide per gli imprenditori che, insieme al loro team o ai consulenti IT, fanno esperienza di processi avanzati come la virtualizzazione, l’editing collaborativo e i carichi di lavoro intensivi sui database, al fine di gestire il flusso continuo di dati.

Per le PMI, i sistemi NAS – o network attached storage – rappresentano, insieme al cloud, uno dei metodi più utilizzati per accedere, condividere e proteggere i dati. Le soluzioni NAS aiutano le PMI a risolvere il problema della latenza e dell’accesso condiviso da remoto ai dati o alle applicazioni attraverso la rete.

“Le PMI necessitano di sistemi robusti che siano efficienti e intuitivi da gestire, e in molti casi di infrastrutture on-premise. I sistemi NAS possono rappresentare una soluzione per le PMI di tutte le dimensioni, capaci di fornire le prestazioni, la capacità e l’affidabilità di cui hanno bisogno. Nei casi di applicazioni avanzate che richiedono prestazioni elevate, tuttavia, il sistema NAS avrà bisogno di una spinta,” ha dichiarato Eric Spanneut, vice presidente dei Client e Enterprise SSD per la Business Unit Flash di Western Digital. “La nostra nuova unità WD Red SN700 NVMe SSD è la soluzione di caching perfetta per integrare le nostre soluzioni WD Red HDD in un ambiente NAS ad alta capacità.”

Aumentare le prestazioni dei sistemi NAS con una nuova soluzione di cache SSD NVMe

Poggiando sulla sua consolidata esperienza e leadership nelle tecnologie flash, Western Digital presenta la nuova unità WD Red SN700 NVMe SSD, una soluzione di cache veloce e ad alta resistenza che accelera le prestazioni NAS per i clienti SMB.

Questa nuova potente unità è progettata per supportare ambienti NAS 24/7 e applicazioni sempre attive con il massimo dell’affidabilità e della resistenza. La sua veloce reattività di sistema e le prestazioni I/O sono perfette per ambienti multi-utente e multi-applicazione, permettendo alle PMI di facilitare i progetti più complessi, dalla virtualizzazione all’editing collaborativo all’archiviazione intensiva dei database. Il suo design sottile “gum stick” scivola direttamente nello slot M.2 NVMe-ready che è disponibile in molte delle principali NAS enclosure di oggi.

“La tecnologia NVMe è sempre più integrata nelle soluzioni QNAP, con la maggior parte dei nostri modelli RAID che supportano il caching M.2 SSD come standard”, ha spiegato Tamblyn Calman, direttore vendite e marketing di QNAP. “L’unità WD Red SN700 NVMe SSD aiuta a migliorare ulteriormente le capacità di storage del portafoglio di prodotti QNAP, aumentando le velocità di lettura/scrittura del sistema NAS senza aumentare il numero complessivo di dischi nell’array”.

Le caratteristiche principali dell’unità WD Red SN700 NVMe SSD includono:

Prestazioni elevate – Offre prestazioni fino a 3.430 MB/s** (modelli da 500GB e 1TB) – più di 5 volte la capacità di lettura sequenziale delle unità SATA

– Offre prestazioni fino a 3.430 MB/s** (modelli da 500GB e 1TB) – più di 5 volte la capacità di lettura sequenziale delle unità SATA Affidabilità e resistenza elevate – Ottimizzate per ambienti con carichi di lavoro NAS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, offrono affidabilità e resistenza elevate fino a 5.100 TBW (modello da 4 TB) per gestire il caching costante dei cicli di lettura e riscrittura

– Ottimizzate per ambienti con carichi di lavoro NAS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, offrono affidabilità e resistenza elevate fino a 5.100 TBW (modello da 4 TB) per gestire il caching costante dei cicli di lettura e riscrittura Alta capacità – Disponibili in capacità da 250GB* a 4TB* per aiutare a coprire le esigenze di caching presenti e future

Disponibilità

Le nuove unità WD Red NVMe SSD appartengono al portafoglio di soluzioni per l’archiviazione WD Red di Western Digital, che comprende le soluzioni HDD WD Red e le unità SSD SATA WD Red, tutte progettate appositamente per i sistemi NAS. La famiglia di unità WD Red SN700 NVMe SSD è già disponibile per l’acquisto sullo store Western Digital e attraverso selezionati partner del canale di distribuzione. Ha una garanzia limitata di 5 anni.***

* Basato sulla velocità di lettura. 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. Basato su test interni; i livelli di performance potrebbero variare in base al dispositivo di host, alle condizioni di utilizzo, alla capacità dell’unità e ad altri fattori.

** 1GB = 1 miliardo di byte e 1TB = un trilione di byte. La capacità reale dell’utente potrebbe essere inferiore in base all’ambiente operativo.

*** 5 anni o limite massimo di resistenza (TBW), a seconda di quello che si verifica prima.