Zens: soluzioni per la ricarica Wireless

Dal 2011, Zens è un’azienda innovativa focalizzata sullo sviluppo e la produzione di prodotti per ricarica wireless. Situata nel cuore della “Silicon Valley” europea, Zens è l’epicentro della tecnologia e dell’innovazione. Brainport Eindhoven ospita alcuni degli esperti di tecnologia, pensatori, esecutori e menti collaborative più accreditate al mondo. Dotata di una tecnologia all’avanguardia, la gamma di caricabatterie wireless innovativi di Zens è pensata sia per i consumatori che per le aziende: è progettata per consentire alle persone di migliorare il proprio stile di vita.

Il Brand Zens si rivolge al mercato consumer con prodotti tech di alta qualità e dal design elegante, ideali per l’ambiente domestico o lavorativo. Tutti gli alimentatori wireless sono stati progettati e assemblati utilizzando componenti accuratamente selezionati. Grazie all’eleganza e le rifiniture dei dispositivi, i caricabatterie non dovranno più essere nascosti dietro i mobili, ma potranno essere esibiti come bellissimi oggetti di design.

Il marchio Zens è stato il primo sul mercato in Europa e Asia a introdurre un caricabatterie wireless certificato Qi e nuovamente primi con l’alimentatore wireless triplo (MFi) per iPhone, AirPods e Apple Watch. I caricabatterie garantiscono il rispetto degli standard più elevati. Innovativi e raffinati, gli alimentatori sono approvati e certificati anche dal marchio Apple. Tutti i caricabatterie sono compatibili con l’hardware che supporta lo standard di ricarica wireless Qi.

Zens ha collaborato con molti brand noti ed ha progettato delle soluzioni di ricarica smart ad hoc, per ognuno di essi. Non solo per gli uffici ma anche negli hotel, ristoranti o stadi, gli alimentatori dal design ultrasottile, possono essere installati facilmente su qualsiasi superficie o scrivania con la possibilità di scegliere se avere una cover di ricarica visibile o di integrarla nel mobilio, in modo che diventi nascosta. È inoltre possibile personalizzare la superficie con un logo.

Con i caricabatterie Zens integrati si può gestire in modo efficiente il proprio business, permettendo ai clienti o dipendenti di rimanere sempre carichi e connessi.

Soluzione Smart per gli uffici

Utilizzando la tecnologia wireless intelligente di Zens, progettata per le aziende, è possibile raccogliere dati e visualizzare statistiche in tempo reale tramite una app dedicata. Un sensore integrato nel caricabatterie wireless raccoglie i dati da ogni spazio lavorativo e fornisce informazioni sull’occupazione dell’ufficio, ciò permette di gestire al meglio gli spazi, la corrente elettrica e anche la pulizia degli ambienti.

Le diverse linee di prodotto

Per soddisfare ogni tipo di esigenza, Zens ha brevettato diverse linee di prodotto. La serie Aluminium sfoggia un’estetica premium e minimale. Questa serie è veloce, ultrasottile e realizzata in alluminio di alta qualità, per la ricarica wireless di più dispositivi contemporaneamente. La scelta perfetta per l’ambiante domestico.

Con la serie Essential di Zens invece è possibile ricaricare i propri dispositivi a casa o in ufficio. Pratici e leggeri questi caricabatterie possono essere comodamente portati ovunque. La finitura opaca e antiscivolo garantisce un posizionamento dei dispositivi wireless in ricarica ogni volta perfetta.

Il design caratteristico della serie Liberty è realizzato con materiali unici, per esempio vetro o tessuto. Questi prodotti si distinguono per la loro eleganza ed efficienza. Donano un aspetto raffinato all’ambiente nella quale vengono posizionati e ricaricano i dispositivi con una straordinaria potenza.

Ma non è finita qui! Zens offre anche a chi viaggia un mezzo per rimanere sempre carico grazie ai nuovissimi alimentatori wireless da viaggio, pratici e compatti, della serie Travel. Infine, nati dalla plastica riciclata, i caricabatterie della serie Modular sono un abbinamento perfetto per creare la stazione di ricarica wireless perfetta. È possibile scegliere il caricabatterie della stazione principale da una gamma di tre design e poi semplicemente adattare e costruire la combinazione di ricarica aggiungendo le estensioni.

Caricabatterie compatibili con MagSafe e MFi

Con il lancio della serie iPhone 12 è stato introdotto un nuovo ecosistema di accessori: MagSafe.

I caricabatterie MagSafe sono attratti magneticamente dall’ iPhone serie 12, iPhone 13 e iPhone serie 14. Questa connessione magnetica ha aperto un mondo di nuove possibilità e Zens ha progettato una linea di alimentatori Apple MagSafe. I caricabatterie Zens compatibili con MagSafe semplificano la ricarica degli iPhone garantendo una tenuta perfetta durante la ricarica. I caricabatterie si collegano magneticamente al telefono, anche quando la cover è attaccata. Certificati Qi caricheranno sempre in sicurezza i dispositivi Apple. Anche di notte.

Un’altra caratteristica per gli accessori compatibili con Apple è la certificazione ed il chip MFi ufficiali. Quest’ultimi vengono forniti solo ai caricabatterie conformi agli standard Apple. Tutti i caricabatterie Zens per Apple Watch e AirPods (V1) sono certificati MFi. Concesso in licenza da Apple, quindi vi sarà la certezza che i dispositivi vengano caricati in modo sicuro.

Inoltre, Apple ha da poco annunciato il rilascio di iOS17ed una delle sue caratteristiche è l’introduzione della modalità StandBy. Questa modalità si attiva quando non viene usato l’iPhone. Durante l’inutilizzo sul display appaiono a schermo intero le informazioni preferite dell’utente, come orologio, galleria immagini o previsioni meteo con diverse possibilità di personalizzazione.

Zens offre la più ampia gamma di prodotti compatibili con la modalità StandBy sul mercato. Ad oggi ci sono disponibili 8 diversi caricatori MagSafe/Magnetic che rendono possibile l’attivazione di questa modalità.

Per qualsiasi necessità Zens ha progettato e realizzato un caricabatterie elegante e straordinariamente potente. Le soluzioni di ricarica sono infinite e combinate al design unico, rendono Zens la scelta ideale per qualsiasi esigenza.