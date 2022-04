Cresce l’offerta di circuiti integrati analogici di EBV Elektronik

EBV Elektronik, società Avnet, ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione per la regione EMEA con SG Micro Corp, sviluppatore di chip in rapida crescita che vanta un ampio portafoglio di circuiti integrati analogici. Con sede a Pechino, in Cina, SG Micro è specializzata in semiconduttori analogici ad alte prestazioni e di elevata qualità, rivolti ad un’ampia gamma di applicazioni per mercati quali comunicazioni wireless, consumer, medicale ed industriale.

SG Micro ha sviluppato più di 3500 prodotti analogici. Il vasto portafoglio include dispositivi di precisione nel condizionamento del segnale e circuiti integrati ad alta efficienza energetica per la gestione dell’alimentazione. La società offre tempi di consegna altamente competitivi ed è focalizzata sulla fornitura di componenti con la massima qualità possibile. Tra i dispositivi specifici spiccano amplificatori operazionali, driver, interruttori analogici, regolatori a bassa caduta di tensione (LDO), caricatori per batterie al litio, supervisori a microprocessore e convertitori DC-DC, ADC e DAC ad alte prestazioni, regolatori di tensione e molto altro ancora.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Leo Liu, Vicepresidente vendite globali di SG Micro: «Siamo molto lieti di collaborare con EBV nella regione EMEA. EBV dispone di una rete di vendita dedicata con oltre 60 sedi, fortemente orientata all’analogico e di una vasta esperienza in differenti applicazioni. Con il significativo supporto dei colleghi FAE e della forza vendita di EBV, miriamo a diventare una linea di prodotti di punta e ad essere riconosciuti nel prossimo futuro dai clienti industriali EMEA come uno dei primi tre marchi di dispositivi analogici. La loro competenza e l’esperienza nel fornire elevati livelli di supporto applicativo ai clienti saranno fondamentali per aiutarci a penetrare nuovi mercati: abbiamo grandi aspettative ed EBV sarà un importante motore di generazione della domanda per i nostri prodotti e per le nostre tecnologie nella regione EMEA».

A sua volta, Thomas Staudinger, Presidente di EBV Elektronik, ha fatto sapere che: «Questa intesa costituisce un prezioso valore aggiunto per il nostro portafoglio analogico. SG Micro ha mostrato di essere molto più di un’azienda in rapida evoluzione, un futuro leader del silicio. Ciò grazie a un’offerta che mette insieme innovazione, qualità e disponibilità di prodotto, combinandole con la conoscenza di come realizzare prodotti analogici di livello mondiale».