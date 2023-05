Ready Informatica distributore esclusivo deviceTRUST

Ready Informatica ha rilanciato l’accordo di distribuzione esclusiva per l’Italia con deviceTRUST.

deviceTRUST è una società Tedesca con sede a Darmstadt la cui missione è di fornire all’IT la possibilità di modificare le configurazioni di ogni utente in base al contesto in cui si trova, il tipo di dispositivo, la rete e tante altre variabili che possono influire sulla sicurezza dell’accesso a applicazioni, dati, servizi aziendali.

Con le sue tecnologie in attesa di brevetto, deviceTRUST fornisce oltre 200 differenti proprietà contestuali di hardware, software, rete, sicurezza, prestazioni e posizione negli spazi di lavoro virtuali e fisici. deviceTRUST può facilmente integrarsi con qualsiasi soluzione di gestione dello spazio di lavoro esistente e non richiede alcuna infrastruttura aggiuntiva. Il contesto è sempre aggiornato e ogni modifica innesca un’azione definibile.

Con deviceTRUST un ulteriore plus per i rivenditori di Ready Informatica

“La scelta di rinnovare la distribuzione con deviceTRUST è dovuta ai passi da gigante effettuati negli ultimi 5 anni in cui la soluzione si è evoluta ed è stata adottata da centinaia di clienti in Europa.”, dichiara Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica “deviceTRUST si inserisce perfettamente in ambienti Citrix, VMware, Microsoft, Parallels RAS, VDI, DaaS e desktop fisici e si sposa con la buona parte delle tecnologie e vendor da noi distribuiti. Per esempio lo scorso anno è stato eletto IGEL Ready Partner of the Year. Con deviceTRUST i nostri rivenditori potranno offrire un ulteriore elemento di sicurezza ai propri clienti, specialmente in ottica Remote Desktop, VDI e DaaS.”

Mercato europeo primo obiettivo di deviceTRUST

“Ready Informatica ha dimostrato un’eccezionale esperienza nel campo della virtualizzazione, ed è in contatto costante con una comunità di partners molto esperti sul mercato Italiano. Questa è stata la motivazione per sceglierla come nostro distributore esclusivo.” dichiara Jens Schmidt, WorldWide Sales Manager di deviceTRUST. “Siamo una software house tedesca, e per questo motivo il mercato europeo è il nostro primo obiettivo. Con la nostra tecnologia abbiamo permesso a partner in Germania e nel Regno Unito di ottenere grandi successi. Siamo convinti che questo obiettivo verrà raggiunto anche in Italia con l’aiuto di Ready Informatica.”

Come di consueto, Ready Informatica inizierà il reclutamento dei nuovi partner di canale deviceTRUST, organizzando Webinar e Seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.